Novosti online | 19. novembar 2019. 09:38 | Komentara: 0

PEVAČ i kantautor Željko Joksimović (47) otkrio je na koji način je njegova sadašnja supruga, voditeljka Jovana Joksimović (38) uspela da ga osvoji.





Joksimović je prvi put ispričao zanimljiv detalj sa početka njihovog zabavljanja i otkrio da se isprva malo dvoumio, ali ga je Jovana jednim detaljem "kupila".





- Kada smo se upoznali Jovana me je jednom vozila, imala je super neki besan auto i to vam je ekskluziva. I ona me tako vozi, a ja čisto da otvorim ladicu da vidim šta to ima napred, i naravno tamo je imalo nekih "divljaka", CD-ova na kojima ništa ne piše, i naravno, moj CD. To je presudilo! Neko vreme sam se dovoumio, ali kad sam video CD, to je bilo sigurno - rekao je Željko za Telegraf.



Jovana je oktrila da nema sluha, ali da su deca, srećom, talenat povukla na oca.