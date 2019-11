Novosti online | 18. novembar 2019. 23:55 | Komentara: 0

Mina je svog "poznanika" Mustafu obavestila da je princ doveo Antu Gotovinu da radi sa Kaluđerom.







Dok Tane i Pletikosić odlaze da pronađu ulaz u Žrnovo i razgovaraju sa sveštenikom, Krojač(Nenad Jezdić) je otkrio da njegov život nije bio lak, da je imao sina, ali da umro kao i njegova majka.





Maja Davidović (Marija Bergam) ima probleme u braku. Ni ne sluti ko je odgovoran za to. Njen suprug Klaus je sa njom podelio da ima izvesne sumnje u vezi sa slučajem grofa Novickog. Ipak, predsednica društva Tula u Srbiji, nije želela da podeli sa Klausom da su se sreli sa Mustafom Golubićem.







Mustafa krišom ulazi u Majin stan. Ima samo želju da je "upozori", a ona se pita što je on zainteresovan za Tule.









- Pa, kako da se ne interesujemo od kada se ta vaša ludačka organizacija dogovara sa Francuzima kako ubiti kralja Aleksandra i to usred Beograda - kaže Mustafa i time iznenađuje Maju, jer ona nije znala ništa o planovima koje kuje organizacija Tula.





Dok Maja objašnjava da ona nema nameru da naškodi kralju i da nema ideju sa kime iz njene organizacije je trebalo ubijen grof da se nađe, Klaus je uspeo da ubedi Papahagija da kupe rudnike olova. Sve pod izgovorom da je to za dobrobit banke. Maja, ipak, nije sigurna u to...









- Bojim se da svi moji napori i sva ulaganja sa Nemcima, da će sve otići dođavola. Zajedno sa Klausom - poverila se Davidovićeva Papahagiju.





U palati kralja Aleksandra se sastaju kralj i general Živković gde se vidi kraljeva opsednutost Francuskom. Kralj obaveštava Živkovića da je upoznat sa njegovim tajnim viđenjem sa grofom Novickim, ali mu i naređuje da sazna šta se desilo sa Novickim i da ga ubuduće obaveštava o svim važnim koracima koje pravi. Kralj otkriva i razlog sastanka koji je trebalo da ima sa grofom - priznanje Sovjetskog saveza, što se Živkoviću ne dopada.











Tane postaje zainteresovan za zločin na Žrnovu, pa u kafani gleda slike sa mesta zločina, gde mu Babić(Žika Todorović) otkriva da je na telu našao tetovažu u obliku vizantijskog krsta koju je pokojnik pokušao da sakrije guleći kožu. Njih dvojica odlaze u mrtvačnicu gde shvataju da je telo mrtvog Barjaktarevića nestalo.





Majin suprug Klaus odlazi u Beč i tamo se sastaje sa Marijom Oršić. Gospođa Davidović ni ne sluti da se ona krije iza kraha njenog braka. Klaus i Marija su očigledno stari saradnici koji su u ljubavnom zanosu. Da zlo bude veće, Marija sumnja da je Maja direktno umešana u nestanka grofa.









Kao najveće iznenađenje u drugoj epizodi je scena u kojoj se Bojana, koja je inače zakonita žena Stanka Pletikosića, sastaje sa Mustafom. Golubić je pronalazi u svom stanu, a trenutak kada su njih dvoje počeli da se ljube je šokirao sve gledaoce.





Bojana je izgleda u prvoj sezoni "Senki" imala mnogo veću ulogu nego što smo mogli da pretpostavimo.







Na samom kraju Mustafa i Bojana imaju scenu seksa, Pletikosić erotsku "akciju" sa Minom, Klausa sa Marijom Oršić... Dok strast bukti, Tane dobija poruku koja menja sve.





-Trebaš mi. Maja.



























Druga epizoda nove sezone serije "Senke nad Balkanom" u ponedeljak uveče je još jednom prikazala sve "čari" naše istorije i prikucala gledaoce za ekrane. Prevare, manupulacija, tajne, iznenadni obrti, novi likovi i scene žestokog seksa obeležili su priču u ovoj epizodi.Mnoge gledaoce je obradovalo to što se inspektor Tane(Dragan Bijelogrlić) vratio u "igru". Iako se nije pojavio u prvoj epizodi po svemu sudeći njegov policijski posao nije završen. Stanko Pletikosić(Andrija Kuzmanović) ga preklinje za pomoć jer se desilo ritualno ubistvo u Žrnovu(Avala). Tane nije krio da mu se priča sviđa.Mina(Nataša Ninković) odlazi u novu opservatoriju, gde zatiče Mustafu Golubića, koji se krije pod imenom profesora Petruševskog.- Je l’ moguće da ništa niste pitali onog Franzuščića, pre nego što ste ga poslali gde mu je mesto?" - Golubić je upitao Minu.- To pitaj one svoje - odgovara mu ona, otkrivajući gledaocima da su na neki način povezani sa ubistvom grofa Novickog iz prve epizode.