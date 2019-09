B. JOVANOVIĆ - Š. MAROVIĆ | 12. septembar 2019. 14:14 > 19:55 | Komentara: 0

danas

NA beogradskom groblju Orlovačaje sahranjen reper Dalibor Andonov Gru, tragično preminuo tokom vožnje kajta u ponedeljak. Mnogobrojni rođaci, prijatelji i poštovaoci muzike pionira repa u Srbiji, među kojima se našlo i mnogo gradskih "faca" iz klupskog vremena devedesetih, pristizali su na groblje od 13 časova, a opelo je počelo u 14.00. Porodica, majka Verica, otac Gile, udovica Danica i brat Igor, stajali su pored kovčega primajući saučešće prisutnih, koji su formirali tri reda pred ulazom u kapelu. Plač se čuo sve vreme, a posmrtni venci ostavljani su i ispred kapele. Među njima je bio i onaj Partizanove ekipe, za koju je Gru svim srcem vatreno navijao.





PROČITAJTE JOŠ - ISPRED KUĆE NASTRADALOG REPERA: Tuga, bol i neverica, porodica očajna zbog tragičnog gubitka (FOTO)





Među okupljenima bili su Igor Lazić Nigor, koji je čvrsto držao dve crvene ruže u ruci, Nenad Knežević Knez, Edin Škorić, Marko Đurovski, Iva Štrljić, Dragana Mićalović, košarkaši Ivan Paunić i Kosta Perović, Ivana Peters, Goca Tržan (koja je nosila žuti jastuk u obliku emotikona koji šalje poljubac), članovi hip-hop grupe THCF, Dušica Jakovljević, Marko MVP, Ajs Nigrutin, Ognjen Kajganić, Milan Đurđević... Po izlasku iz kapele, oko 14.30, vence su, u tužnoj povorci, nosili i školski drugovi Gruovih sinova, a polazak kovčega pratili su trubači, svirajući pesmu "Jedan dan života". Krst je nosio sin Daničine sestre, a pogrebno vozilo sve vreme su pratila petorica bajkera, Gruovih prijatelja, koji su prilikom dolaska do reperove večne kuće istovremeno snažno turirali svoje kros motore. Trubači su tokom prilaska grobnom mestu svirali starogradsku muziku, a prilikom samog dolaska vozila izvedena je numera "Ja bez tebe ne mogu da živim". Vidno potreseni, članovi porodice stajali su pored rake, supruga Danica sve vreme se pridržavala za Gruovog brata Igora, dok su roditelji stajali iza.

Veoma potresan posmrtni govor održao je Nigor, jedva pričajući od suza, a poslednji put svom velikom prijatelju poručio je:

- Reči nisu dobrodošle, čak i one koje se čine najveselijim, jer nisu kadre da stoje uz njega. Mi nismo sposobni da govorimo o smrti, možemo samo da verujemo da je rođenje samo važna stvar. Neka se čuje samo tišina. Ne prekidajmo je, ćutimo, pustimo je da pobedi tamu. Ćutimo, nek se čuje tišina tvog veselog osmeha i iskrenosti. Nažalost, Bog uzima samo najlepše cveće, što je tuga za sve nas, porodicu, prijatelje, ali Bog ima svoj plan. Mi, grešni, nepokajani, tek se osvestimo onda kad izgubimo najdraže prijatelje. Dragi moj Dalibore, šta da ti kaže tvoj prijatelj? Putuj, sa druge strane reke tamo se leti bez kajta, tamo ne moraš da mašeš krilima, tamo te čekaju moji prijatelji, Dupko i Nebojša, nema sumnje da ćete vas trojica biti hip-hop trio univerzuma, da vam neće biti konkurencije. A ja, evo, tu sam, doći će jedan dan kad svi moramo da odemo, pa i ja, a do tada, svi mi, i ja, čuvaćemo uspomenu na tebe, na tvoju dobrotu i osmeh, tvoju muziku. A kada se ponovo budemo videli, kad budem došao gore, imaćemo lozinku, a to će biti zvižduk, znaćete da sam to ja. Počivaj u miru.

Tokom govora, retko ko od prisutnih nije zaplakao, a jecaji su odjekivali celim grobljem. Prilikom spuštanja kovčega, trubači su svirali "Tiho noći", što je dodatno rasplakalo ožalošćene.





DANICA OTIŠLA POSLEDNjA

EDIN Škorić, veliki Gruov prijatelj, stajao je sve vreme uplakan u redu koji se formirao za ulazak u kapelu, i čekao da oda poslednji pozdrav poznatom reperu. Pevačice Goca Tržan i Ivana Peters stajale su zagrljene, dok su oplakivale prijatelja i kolegu. Tužan skup nakratko je prekinula starija gospođa, koja je pala u nesvest, po veoma toplom vremenu. Brzo je pozvan doktor, koji je uspeo da joj pomogne. Do kraja sahrane, samo su jecaji i plač odjekivali grobljem Orlovača, a kada su se svi razišli Danica je sa Daliborovim bratom ostala neutešna pored grobnog mesta svog supruga.

Foto: P.Milošević







Foto: P.Milošević



Foto: P.Milošević

Foto: P.Milošević