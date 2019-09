Novosti Online | 11. septembar 2019. 12:02 > 13:18 | Komentara: 0





Reper je nastradao na Dunavu, u Zemunu, kada je tokom vožnje kajta udario o vodu. U DOMU omladine u Beogradu održana je komemoracija povodom smrti Dalibora Andonova Grua (46), koji je poginuo u ponedeljak u Zemunu.Reper je nastradao na Dunavu, u Zemunu, kada je tokom vožnje kajta udario o vodu.

Utapanju je prethodio prelom kičme na dva mesta, posle čega je muzičar ostao paralizovan.

Vest o smrti pevača šokirala je celu Srbiju. Porodica i prijatelji nemi su od bola. Niko ne može da veruje da Dalibora više nema.

Na komemoraciju među prvima je stigla Daliborova majka, a potom i njegov otac, supruga Danica sa sinovima i ostala rodbina.

Došli su Marko Bulat, Boban Rajović, Viktor Savić, Knez, Bane Lalić (grupa MVP), stigao je i pevač grupe S.A.R.S Žarko Kovačević, Sergej Ćetković, Dimitrije Vojnov i mnogi drugi.

Gruova rodbina, prijatelji i kolege neutešno su gledali njegove fotografije koje su se smenjivale na video bimu na bini, na kojoj je bila i njegova uramljena slika s belim ružama.

Komemorativni skup zvanično je počeo potresnim govorom Edina Škorića.





- Brate moj mnogi će ovih dana citirati tvoje pesme.

Ja brate neću. Neću pomenuti ni jednu pesmu i stih jer smo ih već doživeli i preživeli.

Naučio si me da svakog dana mogu da kažem da živim lep život.

Nisi me naučio jedno kako da ja tebe tome naučim.

Shvatio sam šta su pobede, novi život, novi osmeh.

Malo ko ima privilegiju u životu i tu hrabrost.

Brate moj, ostavio si tri velika bogatstva da o njima brinem Vuka, Relju i Danicu.

I ja ću ih čuvati. Brate moj. Nije tebe pobedio ni kajt, vetar i Dunav, ovde si u meni.

Vidimo se uskoro u nekoj novoj pesmi, životu, nekom novom talasu, rekao je Edin.







-

Ivana Peters mi je javila. Ja ga znam 25 godina preko scene. Nismo bili drugari ali smo imali dobar odnos. Videla sam ga na Adi Bojani kad sam učila da vozim kajt.Volim skijanje na vodi i ta simbolika da je poginuo radeći nešto što voli me je još više potresla. Za tebe uvek biću tu. Omiljena pesma.Bio je pojava, šmeker, talenat, klasa šta god je radio. Po tome ću ga pamtiti, rekla je Ana Stanić za "Novosti".

Marjan Bucalo pročitao je pismo Đorđa Stakića, jednog od najboljih prijatelja pokojnog Andonova, a potom i pismo KK Partizan, čiji je navijač bio Gru.





Kao jedan od pionira i promotera hip hopa, Gru je osvojio srca brojnih generacija navijača i igrača Partizana. Čitave generacije crno-belih sportista stasavale su slušajući muziku Grua. Povezani smo bili na terenu i van njega, radovali se uspesima i tugovali posle poraza, piše u pismu KK Partizan.

- Poslednji put se čuli davno radio u studiju, nešto treba da se odsvira fraza narodnjaka sa trilerom i ja došao kod njega i rekao "Ja sam pevač, ne mogu ja da sviram", a on je rekao "Ne, ovo je savršeno!". Voleo sam prirodnost, ja sam tip koji ne voli folirante. On je bio prizeman čovek realan i pun života, rekao je Marko Bulat za "Novosti".





















- Imao sam 11 godina kad sam dobio broj od Grua. To je bilo veće nego da sam dobio milion evra. Tada sma slušao hip hop i on je bio već tada simbol za region. Deset godina kasnije čuo sam da je rekao "morao bi Marko da poradi na tehnici disanja".. Mislio sam da je to sujeta ali posle sam video da je dolazio na svaki nastup i promociju i kad smo se upoznali video sam da je Dalibor bio gigant koji stoji sa nama na podu i pun je energije. Njegova muzika poruka i filozofija živeće večno u svakom bitu u svakoj harmoniji. I podsetiće nas muzičare pevače repere ljude da budemo istrajni u tome što radimo jer je bio najiskreniji koga ja poznajem. Ja bih da podignem pesnicu kako se to radi u hip hopu za Grua, rekao je Marko Luis.