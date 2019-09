V.N. | 09. septembar 2019. 21:45 | Komentara: 0

TRAGIČNA vest da je poginuo reper, kompozitor i di-džej Dalibor Andonov Gru (46) izazvala je šok i nevericu ne samo u Srbiji, već i na Balkanu i zemljama istočne i severne Evrope, gde je bio veoma popularan i jedan od najomiljenijih muzičara. Gru je bio jedan od najpoznatijih repera stare škole ("Si-Ja", "Hu is d best", "Montenigersi", "Ritam atak"...), a proslavio se početkom 1996, kada je njegov drugi studijski album "Gru 2", sa četiri miliona prodatih primeraka, postao najprodavaniji komercijalni album u Srbiji. Smatrali su ga srpskom rep mašinom. Kao solo umetnik producirao je svojih pet albuma, od kojih su četiri postala "zlatna" ili "platinasta", što je devedesetih u Srbiji bio neverovatan tiraž. Među njegove najveće hitove spadaju "Biću tu", "Petak", "Srce", "Dosta mi je svega"... Sarađivao je sa Edom Majkom, Ajs Nigrutinom (duet "I dalje me žele"), Đansom ("Kilo koke"), Stefanom Đurićem Rastom, Tijanom Dapčević, Vladom Georgievim, Marčelom, "Del arno bendom"...

PROČITAJTE I: NE VERUJEMO DA SI I TI OTIŠAO; Đorđe Ramirez: Gru je bio moja inspiracija; Vlado georgijev: Nema reči kojima bih mogao opisati tugu...





Svirao je bubanj, gitaru, bas i klavijature. Komponovao je za televiziju i film ("Dorćol-Menhetn"), glumio u filmu "Zemlja istine, ljubavi i slobode", nastupao u šou programu "Operacija trijumf", takmičio se u rijalitiju "Veliki Brat", producirao instrumentale za šou-program "Tvoje lice zvuči poznato"... Pre dve godine kupio je tropski bar na ostrvu Borakej, u Filipinskom arhipelagu.

Gru je neko vreme trenirao vaterpolo, voleo je da skija i da igra košarku. Na društvenim mrežama često je objavljivao fotografije sa Ade Bojane, sa kajtom. U januaru ove godine učestvovao je, zajedno sa Draganom Mićalović, Hristinom Popović, Sarom Jovanović, Urošem Ćertićem, u Petrolovoj trci i zauzeo drugo mesto (od deset), završivši trku za 54 sekunde.

PROČITAJTE I: OVAKO JE GOVORIO GRU: Muzička scena nam je prilično jadna





Pre tačno dve decenije započeo je vezu sa manekenkom Danicom Prvulović. Venčali su se 2006. i dobili sinove Relju i Vuka. Danica je Gruu bila najveća podrška. Odrekla se svoje karijere, kako bi bila uz supruga i sinove.

- Nastavljam da govorim sebi, čoveče, živim dobar život - piše na Gruovom tviter- nalogu.