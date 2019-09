T. Mirković | 01. septembar 2019. 15:05 |

KROJAČ Milan, Boda Tajson, Crni Gruja, Major Stanković, Tola Dačić, Lemi, Blaško sve su to sada već kultni likovi, koje je u čuvena televizijska dela vešto protkao glumac Nenad Jezdić. Od prve role u filmu "Kaži zašto me ostavi" nastavio je da niže uspehe igrajući u ostvarenjima poput "Ni na nebu ni na zemlji", "Tamna je noć", "Lajanje na zvezde" i mnogim drugim. Svoj raskošni talenat, i posle više od 25 godina na sceni, sa istim entuzijazmom i posvećenošću unosi u nove projekte. Za njega "letnji raspust" ne postoji, budući da ovih dana snima punom parom. Šesti put se sastao sa našim legendarnim TV piscem Sinišom Pavićem, kreirajući novi lik koji će nas zasmejavati godinama.

- Od svega što sam dosad igrao u njegovim tekstovima i projektima, serija "Junaci našeg doba" je nešto što najbolje razumem. Radujem se jer otkrivamo ultimativnu istinu i jedva čekam da vidim kako će sve da izgleda - rekao je Jezdić za "TV Novosti". - Pavić uvek po nekom svom protokolu i mašti ima jednu porodicu koja prima udarce, breme, težinu i teret vremena. Nisam njen deo, ali sam siva eminencija koja direktno utiče na živote, sudbinu i perspektivu njenih članova. Naravno, iz sfere politike.

Jezdić nam je kazao da je odmah prihvatio ulogu, jer se poziv Siniše Pavića i Miše Vukobratovića ne propušta.

- Odbijanje takve uloge i saradnje sa ovim ljudima dovelo bi u pitanje moj moral i glumačku etiku. Ne stidim se da kažem da su upravo ta dva čoveka na neki način zaslužna što sam ovakav glumac kakav sam. Zahvaljujući njima mnogo se lakše došlo do iskustva, do ove glumačke gaže, veličine i dimenzije posla - kaže 47-godišnji Valjevac.

Sa nadahnućem je čitao i pripremao lik Mileta Muzića, zvanog Mile Konj, pa sa lakoćom ulazi u rolu.

- Kristalno mi je jasna. Mogu reći, ako ne zvuči pretenciozno, da sa gospodinom Pavićem imam jednu neverbalnu komunikaciju putem njegovih tekstova i onoga što je on kao pisac nama ponudio. Sa Mišom Vukobratovićem snimam. On je već oguglao na mene, a ja se još privikavam na njega - kaže kroz osmeh Jezdić i dodaje da se sa Mišom odlično razume jer obojica znaju šta znači raditi veliki posao i snimati u kontinuitetu mesecima.

- Ipak, neke stvari nastaju u montaži. Mi se kunemo i verujemo u nju, ali svakako se vraćam na ono što je ultimativno Pavićeva istina, u onome što on mašta i piše.

* Koliko vam je uloga Mileta Konja izazov?

- Ne postoji u glumi manji ili veći izazov, ne volim tu reč. Gluma, pogotovo u današnje vreme, dobija jedan pežorativni kontekst. Uz Pavićeve tekstove i Mišu moguća je igra, a ona je u ovom poslu najbitnija. To je nešto što inspiriše glumce. A mi ovde imamo dosta toga da odigramo.

* Glumci često kažu da su Pavićevi tekstovi toliko tačni da se u procesu snimanja nikada ne menjaju.

- Pavić to prosto zaokruži i u pravu je što želi od nas da ne odstupamo od ideje. Ali, dobrodošlo je sve što mi namaštamo, a da sledi ideju i da prati tok i dramsku ili komediografsku radnju. Ne mogu da odolim da kao glumac nešto ne ponudim. Čak ne mogu da odolim ni da odigram kada mi kažu: "Nemoj to." Kasnije to može da se izbaci u montaži, ali od viška glava ne boli.

* Gde vas gledamo od jeseni?

- Nastavak serije "Senke nad Balkanom", "Junaci našeg doba", "Vikend sa ćaletom", i postoje neke naznake za neke nove TV projekte. Svedoci smo da ogavni sadržaji koji se pretenciozno nazivaju rijalitijima gube svoju dominaciju. Polako igrani programi postaju zastupljeniji na televizijama, što je veoma važno i zbog posla i zbog glumaca kojih je sve više, a nemaju prostor da rade. Važno je i zbog celog našeg naroda - da ne gledaju više konjarije i budalaštine.

* Kako se vi izolujete od "budalaština"?

- Mozak se sam nekako izoluje, to je stvar koja traži moralnu disciplinu. Možda ne znam šta je za mene, ali znam sigurno šta nije i onda jednostavno to preskočim.

ĆALE KAO INSPIRACIJA

* NA kojim još projektima radite?

- SNIMAM veliku seriju i film sa Mićom Momčilovićem "Vikend sa ćaletom", čiji je tekst veoma inspirativan. Ovaj projekat je, pre svega, baziran na dobrom pisanju. Glumačkog posla ne bi ni bilo da nemamo dobrog pisca i inspiraciju u tome šta su oni namaštali, a i toga je sve manje. Mića je izuzetno validan i respektabilan dramski pisac. Sa dve predstave vraćam se u pozorište u kojem jedno vreme nisam radio. Pravio sam veliku pauzu zbog nekih svojih dilema, ljudskih i kreativnih, i posvetio sam se poljoprivredi.