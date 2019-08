Milica Bobinac | 31. avgust 2019. 20:02 | Komentara: 0

SEĆAM se te 2011. godine, kada smo počeli da snimamo "Vojnu akademiju", ujedinjeni u ideji i cilju da stvaramo nešto dobro. Nismo ni slutili da će serija doživeti ovakav uspeh. Peta sezona je samo potvrda našeg uloženog vremena i truda. Ovim rečima započinje razgovor za "TV novosti" glumica Tijana Pečenčić, koju je obeležila uloga kadetkinje, kasnije poručnice Milice Zimonjić zvane Zimče. Priča o školovanju profesionalnih vojnika u Srbiji, odrastanju, ljubavi i iskrenom prijateljstvu gledaocima je prirasla za srce. Vest o njenom nastavku mnoge je silno obradovala, kao i informacija da će novih 10 epizoda biti prikazano na proleće iduće godine. Ali sve što je lepo ima kraj.

- Do ovog ciklusa, od ove uloge se zapravo nikada nisam opraštala, više je to bio pozdrav na određeno ili neodređeno vreme. U trećoj sezoni moj lik je doživeo veliki preokret. U seriju je pristiglo mnoštvo novih lica, čije su priče morale da se razviju. Četvrti ciklus bio je neminovan, u njemu su sticajem okolnosti mnogi likovi dramaturški trpeli i bili u službi drugih, a neke priče su ostale otvorene. Peti nastavak bio je logičan sled događaja, kako bi svaki junak dobio prostor i zaokružio svoju priču. Zato je ovo ujedno i poslednja sezona "Vojne akademije" - otkriva harizmatična glumica. - Rastanci su sastavni deo života, umeju da ostave prazninu u stomaku, ali ja ih ne priznajem. Zapravo, ne umem da se nosim sa njima. Ovaj rastanak smatram srećnim završetkom jednog perioda života i nekim novim početkom.

* U kakvom sećanju će vam ostati ova serija?

- Ljude koji su radili na njenoj realizaciji povezuju dugogodišnji rad i druženja. Osim mojih kolega glumaca tu su i svi oni iza kamere čija imena uglavnom mnogima promaknu na odjavnoj špici, a koji su podjednako važni kako bi sve dobro funkcionisalo. S vremenom, postali smo bliski i nikada se u ovoj ekipi ne osećam kao da idem na posao. Zato se uvek veselim našim susretima i pravi je užitak bio sarađivati i stvarati sa njima.

Pročitajte još - Tijana Pečenčić: Radovan mi je nedostajao na snimanju

* Dočarali ste snažan ženski lik. Zimče je hrabra i stroga, ali s vremenom, čini se, postaje sve "mekša". Da li ta emotivnost dolazi s godinama?

- Sasvim sigurno. Ona se iz sezone u sezonu menjala, prolazila je kroz razne faze. Ne bih rekla da je postala "mekša", pre ranjiva. Emocionalna inteligencija kod nje nije upitna, zidovi koje je podigla oko sebe na kraju trećeg ciklusa sprečavali su je da se izrazi. Zato ne mislim ni da je preterano stroga. Oklop pod kojim se krije čuva tugu i sećanja. Odricanje ili oslobađanje tih stega za nju je bacanje u ponor i zaborav. Zato njena oštrina u pojedinim situacijama dolazi do izražaja.





* A kakva će biti u petom ciklusu?

- Drugačija. Postaje kontrolor leta, što je već sama po sebi odgovorna pozicija. Njena priča dobiće potpuno novu dimenziju i doneće uzbudljiv rasplet događaja, kao i jedan slučajan susret koji će promeniti sve.

* Ovu priču često su osvežavala nova lica.Kakav je osećaj kada na snimanjima mlađe kolege od vas zatraže savet?

- Većina je imala iskustva na filmu i pre "Vojne akademije" i znala je šta radi. Za njih je to bio samo još jedan poligon za izražavanje sopstvene kreacije, u šta je bilo besmisleno mešati se. U njihove pojedinačne priče uvodio ih je sam scenario i reditelj, mi stariji glumci bili smo im podrška, neko na koga mogu da se oslone ako i kada zatreba. Znam da su neki od njih to prepoznali i zahvalna sam im na poverenju.

* Ipak, posle toliko vremena imate li nedoumice u vezi sa vašim likom? Da li vam je Zimče sada najbolja prijateljica ili joj nešto zamerate?

- Više ne, nedoumice sam imala na početku. Trudila sam se da sve ono što mi je smetalo kod nje otklonim u prva dva ciklusa i da rešim u hodu. Nekada je bilo uspešno, nekada manje. Međutim, sa godinama je dolazilo sazrevanje i počele su da me muče stvari o kojima ranije nisam razmišljala, a sada su mi se činile bitne. U trećoj sezoni uspela sam sve da prevaziđem i od tada živimo pomirene jedna sa drugom.





* Mnogi srpski glumci odlučuju se da osvoje rusko tržište, a vi ste rešili da ostanete u regionu. Igrali ste u hrvatskoj seriji "Kud puklo da puklo", a trenutno vas gledamo i u komediji "Na granici" (Prva). Šta vam se dopada u tamošnjem načinu rada?

- Nikada nisam rekla da sam imuna na inostrana tržišta, a posebno ne na rusko. "Moja odluka" nije izbor već sticaj okolnosti. Kao i većina kolega i ja imam ambiciju i želju da se oprobam negde izvan granica sopstvene zemlje i regije, ali nije mi to ultimativni cilj. Sve čime će me iznenaditi moj profesionalni put je dobrodošlo. Nisam sigurna šta mi se dopada u hrvatskim projektima, ali postoje razlike u načinu rada. Ali to u velikoj meri diktira format u kom pristaješ da igraš ili ne. On može biti dobar ili loš, tako i sama gluma. Bez obzira na medij, uvek se vodim intuicijom, jedino mi je važno da vidim sebe u onome što mi se nudi ili da mi to predstavlja izazov. I dogodi se da budem u zabludi i pogrešim, ali sve je to sastavni deo sazrevanja i traganja. Da prihvatim ulogu Alme u seriji "Na granici" presudili su scenaristi Mirna Miličić, Vlado Bulić i Goran Rukavina sa kojima sam sarađivala na komediji "Kud puklo da puklo".

Pročitajte još - Tijana Pečenčić: U svojoj koži se osećam najbolje

* Serija "Na granici" na komičan i simboličan način prikazuje odnos Hrvata i Bosanaca. Šta je njena glavna poruka?

- Sam naslov dovoljno govori o njenoj simbolici. Okosnica priče je šverc, ali onaj laki. Od samog početka se upoznajemo sa glavnim "biznisom" junaka, duhovito napisanim scenama i komičnim situacijama u koje upadaju. Ilegalni posao transporta dobara vrši se iz BiH u Hrvatsku. Dva naroda nisu toliko značajna tema ove priče, ali sam sigurna da krije poruku kako je moguće živeti u jedinstvu i slozi sa svim našim nepomirljivim razlikama i da na kraju ljubav ipak pobeđuje. Zvuči kao kliše, ali to je jedini recept za zdrav život.





* Kakva iskustva nosite sa snimanja dogodovština iz Lokvice?

- Divna i nadasve poučna. Ovo iskustvo mi je priuštilo mnogo radosti, ali i zadalo poteškoće u samoj kreaciji. Upoznala sam nove ljude koji su me inspirisali u radu. Svi moji saradnici iz Zagreba su drage kolege, tamo se uvek osećam dobrodošlom, a to je ujedno i dovoljan razlog zašto se uvek i vraćam.

ČEKAM DA ME PROFESIJA IZNENADI * PRIPREMATE li neki novi projekat? - Završila sam rad na kratkometražnom filmu "Šećerna vuna", rediteljke Tare Vulović, a od jeseni ću snimati film dugog metra. Drugih planova trenutno nemam, čekam da me neizvesnost moje profesije iznenadi.

* Igrate strogu policajku Almu, koja donekle liči na Zimče. Da li ste takvi i u privatnom životu?

- Alma i Zimče nemaju nikakvih sličnosti, samo im je spoljašnjost uniformisana. Serije "Vojna akademija" i "Na granici" pripadaju različitim žanrovima, tako da mi Zimče nije bila referenca za Almu. Jedina spona između njih je žudnja za pravom ljubavlju, za nekim ko će prigrliti sve njihove mane i nesavršenosti. A ko normalan ne žudi za tim? Alma je neko ko igra po pravilima, a ta strogoća dolazi iz njene nesigurnosti i stalne borbe sa predrasudama da policijski posao nije za ženu. Ona sebe i svoju profesiju shvata ozbiljno, pa odatle i njena potreba za stalnim dokazivanjem. Privatno, ne mogu reći da sam stroga. Možda sam ponekad, ali veoma retko, oštra u pojedinim životnim situacijama.

* Da li biste voleli u budućnosti da tumačite nežnu devojku, zavodnicu? Kakva uloga bi vam bila izazov?

- Naravno, dobrodošle su i takve role. Poseban izazov biće uloga koja će me motivisati i inspirisati da izađem iz svojih okvira.

Trenutno se repriziraju "Žene sa Dedinja", gde vas gledamo u koži buntovnice Marije. Po čemu pamtite rad na ovom projektu?

- Po Ireni Mičijević, najtoplijoj filmskoj mami. Zauvek ću je pamtiti.