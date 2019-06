NovostiOnline | 11. jun 2019. 10:35 |



Srpsku manekenku Tanju Đukić (24) brutalno je pretukao njen dečko Čagri Tortop u stanu u Istanbulu gde su živeli zajedno. Reč je o izuzetno uticajnom muškarcu, turskom producentu, koji joj sada preti i zbog kog čak i u Srbiji strahuje za svoju bezbednost.

Čagri Tortop je turski državljanin, rodom iz Izmira, a naša manekenka ga je upoznala pre oko dve godine, kada su stupili u emotivnu vezu. Iako to nije primećivala, Čagri je od samog starta njihove veze pokazivao svoju nasilničku crtu, koja je ovog puta u potpunosti ispoljena kroz sedmočasovno maltretiranje i brutalne batine.Tortop je takođe vođa projekta "Miss Exclusive of the World", takmičenja koje se održava u raznim zemljama a za cilj ima izbor najlepših devojaka sa svih krajeva sveta. Pored toga, bavi se muzičkom produkcijom, a na profilima na društvenim mrežama rado objavljuje fotografije sa poznatim turskim estradnim umetnicima, kao i fotografije iz studija.U Turskoj živi luksuznim životom, pa uglavnom objavljuje samo fotografije iz luksuznih automobila i skupih hotela.Posebno zanimljivo u vezi sa ovim muškarcem je to što je, ako je verovati informacijama sa intertneta, završio studije psihologije. Ako se uzmu u obzir sve okolnosti brutalnog nasilja i maltretiranja, neverovatno je da je jedan psiholog spreman da učini tako nešto, i to zbog ljubomore.O tome koliko je njegov uticaj jak u Turskoj govori i podatak koji je Tanja Đukić podelila sa reporterima "Blica", da je Turčin nakon prebijanja pozvan u policiju, ali da je odmah pušten. Uz to je, prema njenim rečima, dao izjavu koja se kosi sa istinom.- Dao je lažnu izjavu u policiji da sam se sama povredila i da sam histerična, što je van svake pameti. Preti mi preko zajedničkih prijatelja i poznanika da će mi uništiti porodicu. Strahujem jer znam da uopšte nije naivna osoba - ispričala je preplašena manekenka.Sada, manje od 10 dana od kad se dogodilo zlostavljanje, Tanja se nalazi u Srbiji sa svojom porodicom. Po nju je, kaže, u Tursku morala da dođe majka, jer od povreda nije mogla da putuje sama. Čak ni ovde, u rodnoj državi, ne oseća se sigurno, jer dobija pretnje preko zajedničkih prijatelja i poznanika.- Nadam se da će makar neko od nadležnih reagovati i pružiti mi bilo kakvu zaštitu. Ako Turska može da štiti svog državljanina iako je nasilnik, zašto Srbija ne može da zaštiti mene, koja sam žrtva - pita se manekenka.Kako kaže, neće se vratiti u Tursku, gde inače radi, sve dok je nasilnik na slobodi.- Šalje mi poruke preko zajedničkih prijatelja da će mi zagorčati život jer sam mu uništila ime i posao, da je totalno propao i da sada nema šta da izgubi. Plašim se da može svakoga da prevari. Dve godine sam živela sa njim, a nisam mogla da primetim da je monstrum - priča pretučena mankenka, koja ide na terapije zbog traume koju je doživela.Podsetimo, brutalna tortura kroz koju je manekenka prošla, započeta je 2. juna uveče, kada ju je dečko sačekao posle jednog od snimanja. Turčin je imao izliv ljubomore, umislio je da Tanja flertuje sa fotografom, zbog čega su počeli da se svađaju još u kolima.Potom su stigli u stan, a on je navukao roletne i započeo sa zverstvima - strgao je odeću sa nje, počeo da je šutira i udara svuda po telu, da je udara raznim predmetima... Unakažena devojka se u jednom trenutku čak i onesvestila, a on ju je odvukao u kupatilo i polio ledenom vodom.Kada se osvestila, rekao joj je: "Vidiš da si živa" i nastavio je sa batinama sve dok je oko dva sata posle ponoći, tako krvavu i modru, nije zaključao u sobu. Nesrećna devojka trpela je jake bolove, a njena tortura nastavljena je ujutru.Monstrum je ušao u sobu u kojoj je provela noć i prislonio joj nož pod grlo. Nekako ga je ubedila da ga neće prijaviti kao što ga ni do sada nije prijavljivala, da treba da zaborave na sve što je bilo prethodne noći i da nastave dalje jer se vole. Stavila je naočare, prekrila modrice i kada je izašla iz stana odmah je odjurila do prvog kafića odakle je pozvala policiju.