NovostiOnline | 08. jun 2019. 22:34 |

- Za tih nekoliko sati torture krv mi je išla iz uveta, usta, molila sam ili da me ubije ili da prestane. On me zatim odvukao u kupatilo, polivao hladnom vodom, a onda opet tukao još brutalnije. Onesvestila sam se u jednom momentu, a onda je on uzeo tastaturu i udario me iz sve snage po glavi. Kada sam vrisnula rekao mi je: "vidiš da si ipak živa". Tada je uzeo nož i počeo da mi priča kako će me ubiti i kako me niko neće naći, ali da pre toga ima još vremena da me muči. Tukao me čime je stigao, dok oko dva iza ponoći nisam potpuno izgubila svest. Tada je shvatio da još jedan udarac može biti koban i zato me zaključao i ostavio - ispričala je ona jezivu priču.





Međutim, ujutru se nastavilo mučenje.

Turski državljanin, čiji identitet nije saopšten, brutalno je pretukao svoju devojku Tanju Đukić, foto-modela iz Srbije, koja poslednjih nekoliko godina radi u Turskoj kao manekenka.Tanju je Turčin sa kojim je bila u vezi pretukao u njihovom zajedničkom stanu u naselju Ortakoj u Istanbulu, a ona sad navodi da je razlog napada bila njegova ljubomora.Kako prenose mediji, Tanja je kao model radila u Kini, Parizu, Kaliforniji, Meksiku, Indiji, Libanu... A u Tursku je otišla pre dve godine na ugovor od dva meseca. Tamo je upoznala dečka sa kojim započinje vezu. Iako je sve izgledalo kao da je u najboljem redu, par počinje zajednički život i tada za nju nastaje pakao.- Bili smo dve godine u vezi i živeli zajedno u Istanbulu. Redovno smo dolazili u Srbiju, posećivali moju porodicu, pa čak i slavili Božić i Uskrs sa njima. Oni su ga obožavali, u Srbiji je bio divan, ali to je sve, očigledno, bila maska opasnog psihopate. Problem je bila njegova ljubomora. Nasilje se dešavalo već posle prvog meseca naše veze, ali sam uvek prelazila preko toga jer nije bilo toliko ozbiljno kao sada, a on se uvek izvinjavao, plakao, obećavao da nikad više neće. Ne mogu da kažem, bilo je i divnih momenata ali zapravo sada shvatam da sam bila žrtva jer sam sve vreme radila ono što je on želeo, a ne ono što sam ja želela - rekla je manekenka za medije.- U nedelju sam imala slikanje, on je došao po mene i počeo da me napada da sam flertovala sa fotografom. Pokušala sam da ga smirim i da mu objasnim da nije tako, da je sve to u njegovoj glavi i da mora da se iskontroliše, ali nažalost, nisam uspela. Došli smo u stan gde mi je pocepao svu odeću koja je bila na meni, oduzeo telefon, zaključao vrata i spustio sve metalne zaštite za prozore kako ne bih dozivala pomoć. Onda je počeo da me tuče čime je stigao, nogama, rukama, pesnicama... Terao me da priznam šta sam radila na slikanju, a ja nisam ništa mogla da priznam jer nemam šta. Nasilje je počelo oko 19 časova, a ja sam ostala bez svesti oko dva iza ponoći, i tada me je napokon zaključao u sobu i ostavio na miru - otkriva Tanja.- Probudio me nožem i rekao da nastavlja pošto sam se odmorila. Plakala sam i molila, govorila sam mu da ga volim i da ću mu sve oprostiti samo da prekine. Pitao me je da li ću ga prijaviti, rekla sam da neću kao što nisam ni prethodnih puta. Molila sam ga i govorila da je počeo novi dan, da zaboravimo sve i da izađemo napolje. Stavila sam naočare, prekrila modrice i podlive, samo kako bih ga ubedila da sam prešla preko svega i da ćemo da nastavimo normalan život. Čim je otključao vrata pobegla sam u prvi kafić gde sam pozvala policiju - dodala je manekenka.