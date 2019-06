NovostiOnline | 08. jun 2019. 16:50 |

Nad njom se nasilnik iživljavao sedam sati u njihovom zajedničkom stanu u naselju Ortakoj u Istanbulu, a motiv je navodno bila njegova patološka ljubomora.

Rekla je da je pala u nesvest od udaraca, ali da se nasilnik nije zaustavi već je nastavio da je zlostavlja i udara nogama i pesnicama.





Turski i domaći mediji prenose da je srpsku manekenku Tanju Đukić zverski pretukao Turčin Čagri Tortop sa kojim je dve godine u emotivnoj vezi.Turski mediji su objavili fotografije povređene Srpkinje, koja od zverskog zlostavljanja ima brojne modrice i podlive po glavi i čitavom telu. Ona je sama prijavila nasilnika policiji."Pretučena sam 2. juna, nakon svađe koja je izbila oko 20 sati. Dečko me je sačekao kolima nakon jednog snimanja, a čim sam ušla u auto, počela je svađa izazvana njegovom ljubomorom. Po dolasku u stan rasprava se nastavila, da bi ubrzo kulminirala kada je počeo zverski da me udara pesnicama i šutira. Molila sam ga da prestane, ali on se nije osvrtao, već me je udarao gde god je stigao"."Nakon toga me je, povređenu i prekrivenu modricama i podlivima, odvukao u sobu i zaključao. Trpela sam bolove, bila gladna i žedna. Pretio mi je da će me izbosti i unakaziti nožem budem li pokušala da izađem. Tek sledećeg jutra oko 10 sati mi je otvorio vrata, nakon čega sam ja uspela da pobegnem iz stana i prijavim ga policiji", ispričala je Đukićeva, o čijim jezivim povredama svedoče brojne fotografije koje su objavljene u turskim medijima.Đukićeva je kazala da je potom iskaz u policiji dala u prisustvu prevodioca.Ona je medijima ispričala da je uspela nasilnika da ubedi da ga neće prijaviti, kao što nije ni prethodnih puta, samo da sve zaborave i izađu napolje.Kada je konačno pristao, stavila je naočare za sunce i prekrila modrice, a čim je otključao vrata, Tanja je pobegla u obližnji kafić odakle je pozvala policiju.Rekla je da nasilnik nije priveden, a da su po nju u Tursku došli roditelji iz Srbije.Povređena manekenka ispričala je inspektorima i da se zbog svega što je preživela oseća i psihički loše. O svemu je obaveštena i Direkcija za javnu bezbednost, koja joj je pružila utočište i smestila je u ustanovu koja se brine o žrtvama porodičnog nasilja.