ČUVENI kantautor Srđan Marjanović predstavio je u utorak, u beogradskom "Jugotonu", dvostruki disk "Peščani sat", koji, uz 12 novih pesama, donosi i one nezaboravne, stare hitove koji su obeležili njegovu karijeru - "Bebo, ne plači", "Mi smo jedno drugom govorili vi", "Idi", "Dragstor", "Nije ti se htelo"... Izdanje je nazvano po istoimenoj pesmi koju je Marjanović snimio zajedno sa Majom Odžaklijevskom, što predstavlja njegov prvi muško-ženski duet u karijeri.

- Znam je više od 30 godina, nekad smo nastupali zajedno, i to prijateljstvo je ostalo do današnjih dana - rado ističe Marjanović. - Rekla je da više neće da se "mlati" oko muzike, a onda sam ja doneo "Peščani sat" i rekao joj: "Poslušaj, ako ti se ne svidi, ja je neću ni snimiti". Nisam nikog drugog video u toj priči. To je istina, njena, moja i cele te generacije. Naš peščani sat polako ističe, i ja sam svestan toga. Zato mi je ta pesma draga. Maja je rekla da joj je super, snimili smo je i dopalo mi se da to bude naslovna numera albuma. "Peščani sat" simbolizuje svih 45 godina moje karijere.

Marjanović je dodao da se na dvostrukom disku nalaze i njegovi rani snimci sa "Ju grupom", Borom Đorđevićem, Tomažem Domiceljem... Pored Odžaklijevske, Srđana su u utorak podržale i mnoge druge kolege i prijatelji.