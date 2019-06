E. BOŽIĆ TALIJAN | 04. jun 2019. 12:52 | Komentara: 0

VOĐA grupe "Legende" Zoran Dašić Daša, kompozitor, muzičar i tekstopisac, povodom odluke pevača Ivana Milinkovića da napusti sastav i započne solo karijeru, kazao je za "Novosti" da bend i dalje postoji, a Ivanu je poželeo sreću u daljoj karijeri.

- Mi moramo da idemo dalje, ovo je grupa koja ima 31 godinu za sobom, koja je brend, dobitnici smo mnogobrojnih nagrada i glupo je da to gasimo, a imamo materijala, mnogo novih pesama koje tek treba da snimimo - rekao je Zoran. - Nema ljutnje, nikakve svađe nije bilo, jednostavno svako ima svoj put, to je život.

Daša objašnjava da je za odluku pevača saznao iz novina, kao i od ljudi sa kojima je Ivan već snimio svoje nove numere. Na pitanje da li smatra da je neobično da na taj način saznaje za nameru višedecenijskog saradnika, muzičar kaže:

- Znao sam da planira nešto da radi i rekao sam da se ta ideja meni ne sviđa, bar dok trajemo, dok radimo - radimo. Eto, čovek je imao tu potrebu. Nisam posebno iznenađen jer on već godinama želi nešto svoje da uradi. On je to sam presekao, valjda smatra da je u tim godinama vreme da nešto sam uradi, mislio sam da će to biti za dve-tri godine, ovo je malo preuranjeno, ali dobro.

Vođa "Legendi" naglašava da je 30 godina zajedničkog rada "jedna veoma lepa pričica", a da je sada vreme za neki novi ciklus, što njemu daje prostora da ekpserimentiše. Zanimalo nas je da li razmišlja o novom pevaču i ima li nekog na umu.

- Razmišljam i te kako, moram da budem spreman, ali ne znam ko će biti - veli nam Daša. - To je velika odgovornost. Mi treba da nađemo nekoga ko je zaista dovoljno dobar i interesantan, ne mora da bude isti, može da bude potpuno drugačiji tip pevača, da nam donese neko osveženje, promenu, videćemo.

Muzičar kaže i da će Ivan u narednom periodu nastupati sa "Legendama", jer imaju nekoliko zakazanih svirki do kraja jula, ugovore koji su davno potpisani i moraju da se ispoštuju, a prva je 10. juna u Lučanima.

Podsetimo, Milinković je objavio zvanično saopštenje da napušta sastav posle tri decenije i počinje solo karijeru, jer je vreme da se pokaže kao solista, kao i da to duguje publici, najbližima i sebi. Milinković je, za početak solo karijere, u izdanju "Granda" objavio dve pesme "Svenuće dunje na ormaru" i "Ibar ust'o protiv brega".

TRAJAĆEMO AKO NAŠ RAD BUDE VREDEO

GOVOREĆI o daljem radu grupe, Daša naglašava da će "Legende" opstati ukoliko to što rade bude vredelo.

- Videćemo da li vredi ili ne vredi to što ćemo raditi dalje, ako shvatim da to nema svrhe, zatvoriću firmu da ne kvarimo što je urađeno do sada, vredi probati, videti šta će biti, šta će ispasti od svega toga - rekao je Zoran.