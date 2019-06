Novosti online | 01. jun 2019. 20:12 | Komentara: 0

Lepa Brena do detalja je ispričala kako je zbog trombofilije nepokretna ležala 12 dana, ali da je godinu dana kasnije napravila grešku koja ju je debelo koštala.Ja sam bila na jednom koncertu u Švajcarskoj gde je umesto 1.000 ljudi bilo 2.000 ljudi, nije radila klima u celom objektu, nisam pila vodu, znam da sam imala veliki gubitak vazduha, jer moji nastupi su veoma energični. U jednom trenutku sam videla da me publika gleda čudno i primetila sam da je moja desna ruka ljubičasto plava - počela je Brena.- Nije mi palo na pamet da bi trebalo da prekinem koncert, prebacila sam mikrofon u levu ruku, a desnu podigla gore i ona je dobila normalnu boju. Čim sam se vratila u Beograd otišla sam na VMA na pregled krvnih sudova gde su mi konstatovali totalno začepljenje vene suklavije i potpazušne vene desne ruke. Bila sam na terapiji, ležala sam faktički nepokretna 12 dana, sa rukom koja je stajala u jednom položaju, tu su me hranili, pojili, to mi je bilo prvih 12 dana nekakvog odmora gde su, zahvaljujući zaista velikom timu stručnjaka na VMA, uspeli da mi saniraju i da mi se otvori 70 odsto suklavije i 100 odsto potpazušne vene. Bio je to bio prvi moj susret sa trombofilijom. Bila sam u šoku - ispričala je Brena za "Na prvom mestu".Kako je priznala, narednih godinu dana je pazila na svoje zdravlje, a onda je napravila grešku.Prestala je da pije lekove, a tromboza se ponovila 2005. godine. Nakon treninga koji je tada imala u Turskoj, gde je bila previsoka temperatura, Brena se hitno vratila u Beograd i započet je proces lečenja.- To je bilo neodgovorno sa moje strane. Podigla sam ručnu i totalno promenila način ishrane. Okrenula sam se ishrani bogatoj omegom tri i omegom šest, barenom mesu bez prasetine i jagnjetine, sve kuvam u vodi i na pari, izbacila sam hleb iz ishrane, jedem voće i povrće i volim da popijem jednu ili dve čaše vina. Cela ta priča je postala veoma umerena, ne smete ni da se prejedete ali ni da budete gladni. Volim da plivam, šetam I radim jogu - objasnila je Brena.