26. maj 2019.

LEGENDARNI Dr Nele Karajlić održao je, zajedno sa bendom “Osiromašeni uranijum”, na ispunjenom stadionu “Tašmajdan”, pred oko 9.000 posetilaca, sjajan dvoipočasovni, prvi solistički koncert u karijeri, priredivši obožavaocima raznih generacija presek hitova iz perioda dok je bio frontmen što originalnog, što beogradskog “Zabranjenog pušenja”, dok je, za razliku od prošlogodišnjeg nastupa na “Bir festu”, izostao repertoar iz “No smoking orkestra” faze.





Ovih dana kolebljivo nebo smilovalo se, pa je to doprinelo da se atmosfera zagreva za vreme nastupa “Elvis JR Kurtovića”. Goran Petranović Rizo nanizao je sa svojom ekipom hitove originalnog “Elvisa” - “Da bogda crk'o rokenrol”, “Baščarši hanumen”, “Folk reping”, a posle žestokih “Viva vops”, zapaljiv rif pesme “Javi mi”, uz šetnju gitariste Ivana Kize Zoranovića po isturenom delu bine, nagovestio je da Neletov nastup počinje onako kako su često počinjali koncerti “Pušenja” devedesetih. Obučen u crveno od glave do pete, Karajlić je odmah osetio sjajnu reakciju raspoložene publike, i vratio se prvom albumu uz čuvenog “Šekija” i “Neću da budem Švabo u dotiranom filmu”. “Gile šampion” već u uvodnoj fazi koncerta nagovestio je da će albumu “Ja nisam odavle” biti posvećena dužna pažnja.





Uz “Stanje šoka” više niko na tribinama nije sedeo, a atmosfera se, uz odlično skrojenu set listu i sjajnu svirku prekaljenih klupskih muzičara pojačanih gitaristom starog “Pušenja” Predragom Kovačevićem Kovalskim, dizala iz pesme u pesmu. ”Ibro dirka”, “Od istorijskog AVNOJ-a”, pevalo se iz svih grla, a uz “Dan Republike” Karajlić se ogrnuo jugoslovenskom zastavom.





Muzički, možda su i najjači utisak ostavile dve vezane pesme – po prvi put izvedena “Ljubav udara tamo gde ne treba” i “Piccola storia de grande amore” sa operskom pevačicom Marijom Gajić. Kao gost, zasvirao je, ali i maršala Tita uspešno karikirao, bubnjar Perica Stojanović (“Vatreni poljubac”).











Finiš, naravno, nije mogao da prođe bez Vukote, Pišonje, Žuge, Guzonjinog sina, Zenice, bez jedne nedelje kad je otiš'o Hase... “Uverili ste me da ima puno razloga da izađem iz groba”, u svom stilu je, osvrćući se na ono što je preživeo, poručio harizmatični frontmen pred kraj koncerta koji će svima ostati u dugom sećanju.





SEĆANjE NA DRALETA UZ SUZE





NAJEMOTIVNIJI momenat koncerta desio se, očekivano, pred pesmu “Djevojčice kojima miriše koža”, koju je napisao Neletov pokojni brat Dražen Janković Drale. Nele je, ne mogavši da zadrži suze, pogledao ka nebu i rekao da je sada Drale negde gore, u VIP-u.









POZDRAV VATERPOLISTIMA





TOKOM pesme “Ibro dirka” Nele je iskoristio priliku da pozdravi vaterpolo reprezentaciju Srbije, koja je došla na koncert. Nije Karajlić propustio da podseti koliko zlata su doneli i koliko radosti priredili vaterpolisti svih ovih godina našoj zemlji.





NI PUBLIKA TO NE RAZUME...





IZVEO je Karajlić, i to sa gostima, Maretom Đansom i Jang Palkom, aktuelni singl „Ti to ne razumeš“ koji je nedavno izazvao brojne, raznovrsne komentare. Pesma je sinoć, u rok/rege/ska maniru, zazvučala značajno drugačije i Neletovoj publici prijemčivije, ali je utisak, ipak, da – ni ona to ne razume.