Novosti online | 25. maj 2019. 20:19 |

Tokom poslednje dve decenije, Džejmi Oliver je bio jedan od najpoznatijih televizijskih kuvara na svetu, a do te titule je došao zahvaljujući svojoj emisiji "Goli kuvar".Međutim, proteklih nekoliko godina Džejmi se nalazi u ozbiljnim finansijskim problemima, što je kulminiralo zatvaranjem čak 22 njegova restorana širom Ujedinjenog kraljevstva.Kompanija "Jamie Oliver Restaurant Group" u je utorak podnela zahtev za stečaj, a više od 1.000 ljudi je ostalo bez radnog mesta. Međunarodna franšiza Džejmija Olivera, odnosno 61 njegov restoran širom sveta, nastaviće da posluju.U životu su se održala i tri restorana na londonskom aerodromu Getvik, ali nije poznato još koliko dugo. Ako dođe i do njihovog zatvaranja, bez posla će ostati još 300 ljudi.Džejmi Oliver je trenutno u minusu od 71,5 miliona funti. Problemi slavnog kuvara i nisu tolika novost, s obzirom na to da se broj njegovih restorana unutar lanca, u posldnje dve godine, srozao za čak 17.Oliver je za to okrivio rast cena zakupa i rada, kao i "goste koji su krali stvari iz toaleta i ubruse, a osoblje namirnice i boce vina".Rast cena zakupa prostora i dalje se navodi kao jedan od uzroka propasti ovog 11 godina starog kulinarskog carstva, ali nije i kao jedini.Kompaniju je još pre dve godine potresao referendum o Bregzitu i tadašnji pad funte zbog čega je poskupeo uvoz namirnica, a Oliverova kompanija gotovo bankrotirala. Kao krivac poslovnog kraha kulinarske zvezde spominje se i veliki broj restorana u Britaniji. Odlaganje Bregzita uticalo je i na potrošnju Britanaca, koji sve manje jedu van svojih domova.Sve to u kombinaciji sa, kako kažu gastrokritičari, preskupim osrednjim jelima Džejmija Olivera nije moglo da izađe na dobro.Pojedini stručnjaci, kao razloge za pad posećenosti restorana "Golog kuvara", nalaze i u nefleksibilnom poslovanju, budući da se Džejmi uporno opirao trendu dostave hrane.