S. BAJIĆ | 13. maj 2019. 21:33 | Komentara: 0

ODUVEK mi je želja bila da u pratnji Velikog tamburaškog orkestra pevam moje pesme i to će mi se ostvariti na "Tamburica festu".

To je u ponedeljak na konferenciji za novinare u čardi u Kovilju izjavila Lepa Brena, zvezda regionalne muzičke scene, najavljujući spektakl na Petrovaradinskoj tvrđavi 22. juna, kada će u revijalnom festivalskom delu održati celovečernji koncert.

- Zadovoljstvo mi je i čast što ću učestvovati na najboljem evropskom festivalu etnomuzike i drago mi je što sam deo nečega što volim - kazala je Brena. - Organizatori su istrajali u kvalitetu. Kod nas je veoma lako organizovati, ali trajanje je kategorija šampiona. Muzika spaja ljude, to je ptica koja preleće granice, to je ljubav i nema pasoš. Počela sam karijeru u Novom Sadu i posebno me raduje što će nastupati i mladi tamburaški naraštaji da pokažu da na tamburici može sve da se svira.

Pročitajte još - Lepa Brena kao čokolada

"Tamburica fest" biće održan od 20. do 22. juna u centru Novog Sada i na Petrovaradinskoj tvrđavi uz učešće devet orkestara iz osam zemalja u takmičarskom delu, i nastupima "Orkestra 100 violina", muzičke atrakcije iz Mađarske "Budapest džipsi simfoni orkestra", ansambla narodne muzike Republike Komi iz Ruske Federacije "Zarni jolj" ("Zlatni potok") i Lepe Brene.

- Svake godine na festivalu imamo nešto novo, pa će se tako ove godine takmičiti vokalni solisti, a biraćemo i najlepšu autorsku pesmu - rekao je dr Jovan Pejčić, direktor i osnivač festivala.

Muzički urednik "Tamburica festa" Danilo Ninković naglasio je da će poseban ton manifestaciji dati i 105 dečaka i devojčica koji neguju tamburašku muziku i koji su se posebno pripremali za festival:

- Videćemo kako naša deca čuvaju tradiciju u internacionalnoj reviji mladih tamburaša u okviru projekta mostovi prijateljstva.

PROMOVIŠU STVARALAŠTVO

PO rečima umetničkog direktora Jovana Adamova, "Tamburica fest" je u prethodnih 12 godina značajno izdigao tamburaštvo iznad nivoa kafane.

- Širok repertoar i veliki broj mladih tamburaša doprinose očuvanju tradicije kao i promociji novog stvaralaštva - kazao je Adamov.