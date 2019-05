M. Ćunković | 13. maj 2019. 15:02 | Komentara: 0

MUZIČAR i šoumen Žika Milenković, desna ruka Momčila Bajagića Bajage u "Instruktorima", ali i frontmen grupe "Babe", u poslednje vreme ponovo funkcioniše "na dva fronta". Reaktivirao je "Babe" i snimio singlove "Daj mu ga Lola" i "Primabalerina", uz nekoliko koncerata i festivalskih svirki. Sa "Babama" će 17. maja otvoriti baštu KST, uz "Šarks, snejks end plejns", "Viva vops" i KST hor.

- Nastupao sam tamo još '78. sa "Teatrom Levo", pa sa "Mačorima", pa sa Bajagom, i jedino su ostale "Babe" - nabraja za "Novosti" Žika. - Ljudi iz KST su nas "vratili u igru", jer mi dve godine, od Šabačkog letnjeg festivala i beogradskog koncerta u "Mikser hausu", nismo svirali. Okupili smo se i uvežbali ponovo materijal, da vidimo koliko nas još publika voli. Predviđeno je da sviramo sat i 15 minuta, ali, ako bude super, možemo i da produžimo. Ja sam svakako mislio da se okupimo jer sam napravio dosta pesama, pa sam hteo da ih snimimo u bilo kojoj varijanti. Možda i da sednemo zajedno i odsviramo, pa stavimo na mrežu. Toliko ima muzike trenutno, da mi ne možemo da računamo na neki veliki odaziv. Mogu oni koji imaju 20 miliona "Jutjub" pregleda kad puste jednu pesmu. Mi smo sa mnogo nula manje, ali opet imamo želju da nešto novo objavimo, i zbog toga smo tu.

* Hoće li to konačno dovesti do novog albuma?

- Počeli smo da ga snimamo davno, prestao sam i da brojim godine. Sad su se nametnule i neke nove pesme, pretpostavljam da bi trebalo to da završimo.

* Kako danas gledate na značaj i ulogu "Baba" devedesetih?

- Drago mi je kad se nešto tako održi. Nama su pomogle i društvene mreže i promoterska agencija "Long plej" u svoje vreme. Menadžer Zoran Vulović Vule nas je izvukao iz "džaka zaborava".

* Rad "Baba" dosta zavisi od rasporeda sa "Instruktorima"?

- Mi smo veći deo posla oko promocije novog albuma Bajage i "Instruktora" završili, i sad radimo opušteno svirke. Sve glavne centre po regionu smo odradili, prvi udar je prošao.

* Kakvi su vam sad, posle više od godinu dana, utisci o albumu "U sali lom"?

- Mislim da je nastavio tradiciju naše muzike. Bajaga se opet dokazao kao veliki autor. Zadovoljan sam. Čak i da sam hteo nešto više, ovako je najbolje ispalo.

"KLjUČEVI JEVREMOVE" U PRAVIM RUKAMA NEDAVNO je Milenković u Beogradu, prilikom proslave dana Opštine Stari grad, na tradicionalnoj manifestaciji "Jevremova - ulica susreta", dobio "Ključeve Jevremove". - Zvali su me iz Opštine - kaže Žika za naš list. - To su sve mladi ljudi, i više verujem njima nego nekom prevejanom rukovodiocu. Drugari smo, i ranije smo sarađivali, imali smo akciju "Stari grad sa stanarima sređuje vašu zgradu".

* Za novi duet sa Bajagom "Severac" mnogi kažu da zvuči kao da je rađen za "Babe"?

- Možda, jer ne možeš od svog pečata da pobegneš, ali, s obzirom na to da je Bajaga radio tekst, mislim da smo napravili fuziju "Baba" i "Instruktora". Dosta je poetike u tim stihovima. Svakom je zadovoljstvo da na Bajagin tekst napravi muziku.

* Već 11 godina živite u Perlezu?

- Sa 50 sam otišao da živim taj gradsko-seoski život, pa se on pretvorio u seosko-gradski. U početku smo limitirano boravili tamo, ali posle - sve duže. Imamo pet kućnih ljubimaca, pse za koje smo vezani, volimo da budemo što više zajedno. To mogu samo kučkari da razumeju (smeh). Tamo nam više prija, manja je gužva. Kad gledam neke postove iz Beograda, ili u Perlezu "Beogradsku hroniku", kažem "Oh, blago meni". Beograd je dovoljno blizu, 50 kilometara.

* Veoma ste aktivni na društvenim mrežama?

- Meni je to kao da imaš neku svoju privatnu medijsku kućicu. Ne mislim da se promovišem, nego više radim interakciju i komunikaciju sa ljudima. Desi mi se da idem ulicom, pa mi ljudi traže da se slikaju sa mnom, jer smo prijatelji na mreži. To je najdivnije.

* Ne zamaraju vas takve situacije?

- Nikako. Zamara me što mi žena, kad me vidi sa mobilnim, počupa i ovo malo kose što imam (smeh).

* Ima li još koncertnih planova "Baba"?

- Nastupićemo na festivalu "Rok vilidž" u avgustu u Banatskom Sokolcu. Što se tiče Beograda, može da se desi da sviramo u "Kombank dvorani". Mi smo sad dosta zanimljiva ekipa, nove generacije su ušle u bend. Trojici starosedelaca, Škopiju, Ilketu i meni, pridružio se, u novoj fazi rada, bubnjar Trut iz "I-pleja", kao i dvoje mladih - Škopijeva ćerka Luna i Stefan Aćimović.