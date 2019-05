Novosti online | 12. maj 2019. 08:47 | Komentara: 0

Ovo nije prvi put da Ceca hvali Veljkovu verenicu, a u domu Ražnatovića se navodno već uveliko priprema svadba, iako je Ceca nedavno priznala da joj je "muka da priča više o tome".





U dom Cece Ražnatović i njene porodice uskoro će se useliti još jedna osoba, njena buduća snajka Bogdana Rodić, koja će se ovog leta udati za pevačicinog sina Veljka Ražnatovića.Da se snajka i svekrva odlično slažu već je poznato, a to je pokazala Ceca i najnovijom objavom.Tačnije, Bogdana joj je pripremila desert u vidu palačinki i voća, pa se pevačica pohvalila kako je snajka odlično pazi.- Mlad je on, tek je napunio 22 godine. To su već njegove želje… Ne mogu da pričam o toj svadbi, majke mi, muka mi je! Ne želim da budem PR Ražnatovića - izjavila je ranije Ceca.