POSLE pobede na "Beoviziji" i brojnih pripremnih aktivnosti uoči "Evrosonga", došlo je vreme za put u Tel Aviv. Nevena Božović, koja će sa kompozicijom "Kruna" predstavljati Srbiju u prvom polufinalu 14. maja pod rednim brojem devet, poletela je u petak, sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla", ka Izraelu, sa širokim osmehom na licu, uverena da odatle možemo da očekujemo lepe vesti.

Opušteno je delovala naša predstavnica na aerodromu, što i nije čudno, jer već dobro zna šta je očekuje. Iskustva sa "Dečjeg evrosonga", zatim i sa onog "pravog", kad je nastupala u grupi "Moje 3", od nje su napravila već proverenog evrovizijskog vuka, iako su joj tek 24 godine. Nevenu već danas, 4. maja očekuje prva proba.

- One su mi uvek najbitnije - istakla je Božovićeva, za "Novosti", pred "čekiranje". - Biće dosta novinara, ali i publike u sali. Sve te muzičke stvari treba postaviti na svoje mesto pre nastupa, prvi put će se videti šta mi to radimo na sceni, iako su tamo već probali to što želimo.

Božovićeva objašnjava zbog čega je neophodno da sa delegacijom bude u Tel Avivu čak 11 dana uoči nadmetanja:

- Ima mnogo aktivnosti i proba u kostimima, nije to samo tonski. Tu su dva polufinala, mnogo zemalja. Konferencija za novinare je, recimo, odmah posle prve probe. Organizovani su i obilasci tamošnjih znamenitosti, posećujemo događaje koje su organizovale druge države.

Nevena ističe da joj je uvek najbitnija podrška porodice.

Olga i Ivana Foto K. Mihajlović

- Tu je, naravno, i ekipa RTS - veli nam pevačica. - Neke ljude poznajem kraće, a neke duže još od "Dečje pesme Evrovizije". Super radimo, mnoge jako bitne stvari smo obavili i pre samog odlaska u Izrael. Važna mi je, naravno, podrška publike, a što se kritike tiče, uvek slušam, pre svega ono što kažu muzičari.

Na pomen da joj dodatni elan donosi i to što se nedavno udala za dugogodišnjeg partnera, pilota Nikolu Ivanovića, Nevena, spremna kao zapeta puška, odmah "postavlja gard":

- Naravno, ali, kao što znate, o tome nikad ne govorim javno!

Srbija se, za početak, nada da će Božovićeva biti među finalistima.

- Na meni nije da pravim bilo kakve prognoze - oprezno će plavokosa pevačica. - Ponavljam, trenutno su mi najbitnije probe, da na svakoj budem najbolja što mogu. Sve ostale prognoze su na novinarima i na ljudima koji se time bave uoči takmičenja. Uvek volim da prvo čujem sve izvođače uživo, pa tek onda da komentarišem. Ne zna se nikad na "Evrosongu" šta može da se desi.

Iz ovih reči se jasno može zaključiti da Nevenu ne brinu procene pojedinih kladionica da je Srbija među autsajderima i daleko od finala:

- Ne, jer se često dešavalo da one pogreše!

Božovićeva jeste treći put na "Evrosongu", ali, ipak, sada debituje kao solista na velikoj, "seniorskoj" sceni.

- Nikad niste tu sami - objašnjava nam. - Tu su prateći vokali, plesači. Jesam, međutim, "sama" sa svojom, kantautorskom pesmom i ovoga puta, sve sasvim drugačije doživljavam. Svaki put kad otpevam "Krunu" dam sve od sebe. Nisam, iskreno, ni sanjala u decembru prošle godine da će me moja pesma odvesti ponovo na "Evrosong". To je dodatna motivacija i energija koju ne osećam, u svakom trenutku, samo ja, već i svi oni koji idu sa mnom.

AMBASADORKA IZRAELA POŽELELA SREĆU

ISPRATILA je Nevenu na aerodromu, između ostalih, i ambasadorka Izraela u Srbiji Alona Fišer Kam (na slici). Vrlo spontano, prišla je našoj pevačici, predstavila se i uručila joj poklon za koji veruje da će joj biti taličan na takmičenju.

- Želim ti mnogo uspeha i sreće. Donesi krunu Srbiji - simbolično je ambasadorka poručila Neveni i srdačno popričala sa njom.

NEVENA "KRUNU" POSVETILA MUŽU

BOGATO evrovizijsko iskustvo nema samo Nevena, već i prateći vokali - Ivana Vladović, Olga Popović, Mladen Lukić i Dušan Alagić. Ivana se i takmičila na ovogodišnjoj "Beoviziji" zajedno sa "Broken strings", ušla u finale pevajući "Moja bol", a mnogima bila čak i favorit.

- Ona ima dosta iskustva sa našom braćom Crnogorcima, a ja sa nama - uz osmeh za naš list kaže Olga, mnogima poznata i po dugogodišnjoj saradnji na sceni sa Kikijem Lesendrićem i "Pilotima". Na "Evroviziji" je nastupala sa Željkom Joksimovićem u Bakuu.

Olga je načula da je sada pripremljen specijalan ugođaj pošto je Izrael domaćin:

- Čekamo Madonu da se slika sa nama, naravno (smeh). Ekipa je sjajna. Znamo se - što lično, što sa "Fejsbuka". Nevena je divno dete, jedan slavujak . Prava dama, sigurna u to što radi. Mi ćemo dati maksimum, bićemo najbolji što možemo.

Ivana se nadovezala, rekavši da je "Kruna" jako emotivna i lepa pesma:

- Posebno mi je drago što ju je Nevena napisala svom sadašnjem mužu. Ne može da bude emotivnije i lepše od toga - nadahnuto će Vladovićeva.