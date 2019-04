Vladimir ILIĆ | 30. april 2019. 12:02 | Komentara: 0

AJMO sad onu moju, ne pitam koliko košta!

To je rečenica koju na svirkama najviše vole da čuju srpski trubači, a na koju obavezno odgovaraju sa:

- Uuu, batko, pa gde nađe tu najskuplju?!

Potom sledi odsvirana melodija koja nepogrešivo gađa pravo u srce, ali i u - novčanik.

Koliko stvarno košta "najskuplja" pesma? Ko i kada najbolje plaća, i koje su to pesme koje dušu paraju, o tome, za "Novosti", svedoče kapelnici danas najpoznatijih trubačkih orkestara, koji širom Srbije, ali i Balkana, pa i šire, uveseljavaju naš narod.

Bojan Krstić, čuveni trubač iz Vladičinog Hana, dobitnik "Zlatne trube", dara "Večernjih novosti", čiji je orkestar pre dve godine proglašen za najbolji na Saboru trubača u Guči, kaže nam da obožava da sa iskusnim ljubiteljima trubačke svirke dočekuje jutra u dragačevskoj prestonici.

- Obično sviramo za ljude koji godinama unazad traže samo naš orkestar. Jedan od njih je i nekadašnji crnogorski košarkaš Nikola Peković, koji je sa svojim društvom stalni gost u Guči. "Maruška" i "Beogradsko ludilo", to su njegove melodije. Pamtim da smo jednom za veče od njega bili počašćeni sa oko 15.000 evra. To je bio najveći bakšiš - kazao nam je Krstić. - Davno beše, ali sećam se i svadbe Jelene Karleuše i Bojana Karića. Tada nas je Karleuša okitila sa oko milion dinara. Nije loše za pola sata svirke...

S druge strane, njegov kolega iz Užica Ivan Jovanović, u čijim je rukama takođe zasijala "Zlatna" našeg lista, navodi da se "najskuplja" ne može platiti novcem i da ona nema materijalnu vrednost.

Foto D. Karadarević

Pročitajte još - Marko Trnavac: "Novosti" udahnule novi život mojoj trubi (FOTO / VIDEO)

- Nema tih para koje mogu da vam plate ono što osetite kao povratnu emociju kada za ljude svirate srcem. Zbog toga smo mi trubači počastvovani od Boga. Ti trenuci moraju da se dožive. Dovoljno mi je za sva vremena bilo plaćeno onog sekunda kada mi je prišao čovek posle našeg nastupa i rekao: "Kada vas čujem, sva tuga me prođe, dobijem volju za sve" - ispričao nam je Ivan.

Marko Trnavac, trubač iz Mršelja, koji je lane bio pobednik na Saboru, kao iz topa odgovara da je njegova "najskuplja" - "Pukni, zoro". Ona mu je promenila život nakon što ju je i odsvirao na takmičenju u Guči i osvojio "Zlatnu". Kada je ovu pesmu u Markovom izvođenju čuo čovek naše gore list, koji živi i radi u Švajcarskoj, usledio je poziv da bude njegov gost, i to sa celim orkestrom.

- Bili smo u Švajcarskoj u nekoliko navrata samo da mu odsviramo "Pukni, zoro", i to zaredom nekoliko puta. On je čovek domaćin, džek, i uvek nam za tu pesmu plati i do 12.000 evra. To su momenti koji se ne zaboravljaju. Tada tek shvatite koju moć ima truba, kojoj mi trubači dajemo dušu - rekao nam je Trnavac.

Veliki ljubitelj trubača je i folk diva, "srpska majka" Svetlana Ceca Ražnatović. Trubački as, mlađani Vladimir Ivanović iz Zagužanja posvedočio nam je o tome, jer je svirka njegovog orkestra Ceci bila poklon od njenog sina Veljka za njen 44. rođendan.

Bojan Ristić za 10 sekundi zaradio 3.000 evra

- Ne mogu da vam kažem koliko smo uzeli bakšiša, ali znam da smo kićeni na svaku njenu pesmu, pa su se tako ređale "Dokaz", "Kad bi bio ranjen", "Popij me kao lek"... - ispričao nam je Vladimir. - Ipak, najveće pare uzeli smo na gostovanju u Zadru, u Hrvatskoj, gde smo svirali na svadbi koju smo, samo za dolazak, pogodili za 2.500 evra, a kući smo se vratili sa oko 17.000 evra.

Pročitajte još - Trubu razume ceo svet (FOTO / VIDEO)

"Bere cura plavi jorgovan" ili "Ah, što ćemo ljubav kriti". To su dve pesme koje su "najskuplje" za majstora trube Dejana Jevđića iz Rasne kod Požege. Veli da je prelazio hiljade kilometara samo da ih na uvce odsvira istančanim i probirljivim poznavaocima trubačke pesme, pa je tako naš narod u dijaspori zvukom trube "milovao" u Rusiji, Nemačkoj, Austriji, Belgiji...

- Novac uzmete, jer od toga živite. A nekada, kada vidim suze na licima ljudi kojima sviram, pa i sam zaplačem, ali i dalje sviram, onda to nema cenu. Ipak, najteža i za moju dušu najskuplja su bila gorka iskustva kada sam svoje bliske rođake, ili svog oca, na večni počinak ispratio svirkom moje trube, i to pesmama "Nizamski rastanak" i "Tiho noći moje zlato spava"... - zaključio je Jevđić.

Dejan Jevđić je svog oca ispratio na večni počinak pesmom "Nizamski rastanak"

NAJVIŠE EMOCIJA UZ "SAJBIJU"

PESMA koju trubači najviše izvode je "Đurđevdan", ali pošto je dovode u vezu sa određenim fudbalskim klubom, ponekad zna i da izazove podelu među slušaocima, tako da je izbegavaju. Od onih sa bržim ritmom danas je najpopularnija numera "Vrtlog" majstora trube Dejana Petrovića.

Ipak, pesma koja izaziva najviše emocija, od čije melodije se naježi svaka dlaka na glavi, a posebno kada je izvode vrsni trubači - a najbolje je to činio pokojni Fejat Sejdić, jeste "Sajbija", ili kako je zovu "Anđeo čuvar", čiji je autor kompozitor Zoran Simjanović, a koju u originalu peva Šaban Bajramović. Ova pesma poznata je i pod nazivom "Živote moj", koju je je u posebnom aranžmanu i sa drugim tekstom otpevala Usnija Redžepova, pokojna pevačica koja je celi svoj život posvetila trubačkoj muzici i kojoj trubaštvo u Srbiji duguje mnogo.

Bojan Krstić je oborio s nogu Nikolu Pekovića

Pročitajte još - SPOJILA IH LjUBAV PREMA TRUBI: Guča im krunisala vezu

ZAKOČEN "KALAŠNjIKOV"

- DOGOVORIO sam se da sviramo na svadbi u okolini Slavonske Požege, i to za 3.000 evra. Otišli smo tamo i, po dogovoru, trebalo je da se pojavimo kao iznenađenje. Ulazimo, počinjemo da sviramo "Kalašnjikov". Posle deset sekundi nas prekidaju. Ispostavilo se da je mlada Hrvatica. Njena familija je burno odreagovala i, prema njihovim rečima, nije dozvolila "srpsku muziku". To je bilo najbrže zarađenih 3.000 evra.

Ovo nam je ispričao trubač iz Vladičinog Hana Bojan Ristić, takođe više puta nagrađivan na Saboru u Guči, koji najčešće svira na veseljima po Sloveniji, pa je tokom godine veoma često u toj zemlji.