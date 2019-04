View this post on Instagram

Segodnя nedaleko ot Frogmor-kottedža bыla zamečena mašina "skoroй pomoщi", i mnogie bыli ubeždenы, čto Megan Markl sobiraetsя rožatь, no эto bыla ložnaя trevoga... Predannыe poklonniki Sasseksov iщut lюboй znak ili podskazku, čto ih rebenok sobiraetsя poяvitьsя na svet. Poэtomu neudivitelьno, čto skoraя pomoщь, ožidaющaя vozle novogo doma parы v tečenie neskolьkih časov, očenь i očenь vzvolnovala #BabySussex #DuchessOfSussex #MeghanMarkle #MeganMarkl #poslednienovosti https://newsroyal.ru/lozhnaya-trevoga-rody-megan-markl-otkla/