DRAGANA Kosjerina (32), novinarka Radio-televizije Srbije, još kao devojčica volela je da oponaša voditeljke, birajući vanškolske aktivnosti koje su joj nudile priliku za javni nastup. Mada su je mladalačke želje i ideje odvele u drugom pravcu, život je, kaže šarmantna voditeljka Jutarnjeg programa, sam "odmotao" put:

- Izgleda da deca imaju nepogrešiv osećaj koji treba negovati, jer zaista mislim da sam rođena za ovaj posao - otkriva Dragana za "Novosti", ističući da je o radu na televiziji najviše naučila od Olivere Kovačević. - Od nekih sam učila tačno ono što treba da radim, a od nekih upravo ono što ne treba. Međutim, otkako je Olivera Kovačević došla na mesto urednice Zabavnog programa počela je da neguje mentorski pristup prema kolegama koji su željni znanja i napretka, što veoma cenim.



Mada važi za jedno od najlepših lica sa malih ekrana, Kosjerina smatra da je fascinacija TV ličnostima deo prošlosti, jer danas ima mnogo kanala, platformi, mreža i pregršt sadržaja na njima.

TREBA DA ISTAKNEMO ONO ŠTO VALjA * Može li se kod nas ponovo uspostaviti sistem vrednosti koji je urušen rijaliti programima? - Sistem postoji, samo su različite vrednosne norme prisutne u različitim društvenim slojevima. Ljudi se grupišu prema senzibilitetima, interesovanjima, znanju, obrazovanju, profesiji... Uvek će biti loših sadržaja koji se nameću javnosti, ali će uvek biti i alternative. Verujem da je na nama izbor i zadatak da promovišemo ono što valja, među porodicom i prijateljima.

* Da li vam je lepota saveznik ili smetnja u poslu?

- Godinama mi je smetalo, ali sam dočekala da estetika ode u drugi plan. Uveliko dobijam komplimente na račun veštine i kvaliteta, tako da su dani u kojima me je vređalo što slušam samo komentare o mom izgledu, ostali iza mene. Ima dana kada se sa predrasudama borite sa naročitom motivacijom i snagom, ali i kada vas to emotivno potpuno istroši. Ne govorim o tome sa distancom, već iz ličnog iskustva. Jesam za neka priznanja morala da radim "duplo", ali me to nije pokolebalo.

* Počeli ste da radite na TV Sport klub, a 2015. prelazite na RTS. Da li vam je teško pala promena sredine?

- Emotivno i intimno nisam lako podnela napuštanje kolektiva na Sport kanalu, jer je nosio dinamiku i odnose koji mogu da se uspostave samo u malom i dobro odabranom timu. Na RTS sam prešla nakon poziva od Nikole Mirkova, tadašnjeg direktora, i Dejana Gligorijevića, glavnog i odgovornog urednika Zabavnog programa. Zbog tog poteza nisam nikada zažalila.

* Kako su vas dočekali u RTS?

- Kada dođete u veliki sistem, kao što je RTS, on može da vas pojede. Svako mora da nađe svoje oružje. Moje je bilo rad. Kontinuiran. Bilo je uspeha i razočaranja i zluradih komentara, ali kroz to sam se razvijala i čeličila.

* Vodili ste sportske emisije, "Nedeljno popodne", Jutarnji program, "Beoviziju", šou-program "Luda noć"... Koji format najviše odgovara vašem senzibilitetu?

- Volim scenu i publiku u studiju pred kojom radim sa posebnim zadovoljstvom. Zato favorizujem emisije poput "Beovizije" i "Lude noći", a od partnera sa kojima sam sarađivala, na poseban način komplimentiram Aleksandru Stojanoviću, jer je neprevaziđeni džentlmen. Daleko od toga da imam zbog čega da se požalim na Branka, jer smo dobar i funkcionalan voditeljski par, ali Aca mi je bio podrška u trenucima dok sam se voditeljski još razvijala i uistinu me je ohrabrivao.



* Učestvujete li u uređivanju emisija?

- Imam priliku da učestvujem u izboru tema i gostiju, ali nemam to opterećenje po svaku cenu. Dok se urednički tim stara o konceptu, na meni je da se temeljno pripremim i da istražim temu i sagovornike. Ovaj program ima šemu u kojoj svako dobro zna svoj posao. Samo na taj način može da funkcioniše emisija koja svakog dana nudi pet sati programa.

* Kako reagujete na nepredviđene okolnosti u programu?

- Kada sam počela da radim emisije uživo, naročito one kao što je Jutarnji program koje traju satima, odnos prema nepredviđenim situacijama u programu mi se potpuno promenio. Čini mi se da više i ne primećujem sitne greške, lapsuse, komične situacije... Kada treba da prepričam neku, doživim blokadu, jer shvatim da ništa naročito nisam upamtila.

* Jeste li se navikli na ustajanje u cik zore? Kako vam počinje dan?

- Iskreno, na to se čovek nikada sasvim ne navikne. Ustajanje u četiri za mene nije prirodno, ali to je sastavni deo posla i s vremenom sam prestala da razmišljam o tome. Dan ne mogu da počnem bez kafe, bilo da ustajem za jutarnji program ili nešto kasnije, tako počinje moj dan. Ponekad uz dobru muziku, a ponekad u tišini.

* Završili ste master na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Kakvi su vam dalji planovi kada se radi o obrazovanju?

- Još prošle sezone razmatrala sam upis doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka, ali me je sačekao aktivan rad na projektima i emisijama u dve redakcije i jednostavno je bilo neizvodljivo. Nisam odustala, samo sam prolongirala takve planove. Formalno obrazovanje nije jedini vid unapređivanja, ali ja ga ipak posebno vrednujem.

* Gde vidite sebe za 10 godina?

- Ne odlazim tako daleko. Trenutno maštam o dobrom godišnjem odmoru i kvalitetnoj jesenjoj šemi na televiziji. Ideje i snovi uvek postoje, ali sam sve više usmerena na trenutno.

* Koliko vam znači podrška dečka Bojana? A porodice?

- U svemu mi je neophodna. Tražim njihove savete pri svim značajnim odlukama.

* Kako održavate kondiciju i vitku liniju?

- Treninzima, nažalost, neredovnim. Stiže lepo vreme i doba godine kada se treba izboriti sa zimskom formom. Radim na tome.

LjUBITELjKA ŽIVOTINjA

VODITELjKA je deo raspusta, svake godine, provodila kod majčinih roditelja, koji su se iz Priboja preselili na selo. Tamo je uživala u prirodi i druženju sa životinjama.

- Odrastanje u tom ambijentu oblikovalo je moj duh i odnos prema životu i ljudima, zbog čega osećam veliku zahvalnost. Ti dani mi beskrajno nedostaju. Moja porodica je vrlo osetljiva na životinje i imamo nekoliko ljubimaca koje smo udomili i spasli sa ulice. Situacija u društvu se popravlja. Sve je više ljubitelja životinja koji su se osvestili da je bolje da ponude dom kuci ili maci koja čeka na udomljavanje, nego da ih kupuju. Posebno me gane kada vidim ljude da kupuju hranu i ostavljaju je lutalicama.