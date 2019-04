NovostiOnline | 26. april 2019. 15:05 | Komentara: 0

Ako bismo morali da među svim holivudskim facama izaberemo najvećeg šmekera, dobre su šanse da bi se većina složila oko izbora. Bio bi to Džek Nikolson, glumac koji je upravo napunio 82 godine.

Međutim, godine ga ni sad ne sprečavaju da fura svoju priču.

"Moj moto je: više dobrog provoda", otkrio je jednom prilikom, a pročitajte i njegove "mudre misli" o velikim temama kao što su smrt, brak, košarka i njegove naočare za sunce. Sigurni smo da ćete voleti da ga citirate.

O smrti

Ja sam Irac. Mislim o smrti sve vreme. Nekada, kada sam sebe zamišljao kao ozbiljnog akademskog pisca, mislio sam da je jedina prava tema za pisanje strah od smrti i da su sve druge teme samo isti taj strah, pretvoren u strah od bliskosti, strah od usamljenosti, strah od propadanja društvenih vrednosti. Onda sam čuo starog Džona Hjustona (američki reditelj) kako govori o smrti. On je pre nekoliko godina imao operaciju na otvorenom srcu i emfizem, ali se vratio zdrav i prav i odgovara na pitanja o smrti. Drugi lik kaže: ’Dobro, divno, Džone, to je divno… Ali, kako ja treba da se osećam kada ti umreš?’ A Džon mu kaže: ’Ponašaj se kao da je reč o tvojoj smrti’. Sviđa mi se ta rečenica, zapisao sam je i koristili smo je u filmu ’Granica’ (The Border, 1982) u kom kažem: ’Samo želim da učinim nešto dobro pre nego što umrem’. Zar ne želimo to svi?



O braku

Nikad nisam imao nikakve predrasude o braku. Venčao sam se veoma rano i smatram da je kontraproduktivno imati teorije o svim vrstama veza. Dovoljno je teško poznavati sebe, a kao što ste verovatno primetili, kada upoznate par koji funkcioniše kao tandem, to je čak i teže. Ako će biti uspešno, moraće da bude vrlo realno, specifično i trenutno, pa ako imate previše predstava o tome pre nego što uđete u brak, mislim da su mnogo manje šanse da uspete.

O laganju

Lažete samo dve osobe u svom životu: vašu devojku i policajca. Svima ostalima treba da govorite istinu.



O dosadi

Ne smatram da mnogi ljudi na pravi način razumeju dokolicu i ulogu koju ona ima u našim životima. U današnje vreme, ljudi su previše takmičarski nastrojeni po pitanju slobodnog vremena, kao da je potrebno da ima neku drugu vrednost kako bi moglo da se uklopi u naše puritansko shvatanje sveta. Ukoliko igrate golf da biste dobili pozajmicu, on nema svoju pravu vrednost, zar ne?

O košarki

Oduvek sam smatrao da je košarka najbolji sport. Iako to nije bio sport u kome sam ja lično najbolji. Jednostavno je bilo najzabavnije gledati ga. Oduvek sam govorio: "Batman i košarka. Večernji sport i večernji strip." Još kao malom mi se dopala. Košarkaši su izlazili uveče. Imali su super odeću. Bilo je nešto mladalački – delinkventno u tome što čini da vam se krv uzburka.



O svojim ulogama

Pomalo je teško zamisliti, ali većina ljudi je slična u većini stvari. Nikada nisam imao problema da se poistovetim sa likom kojeg igram.

O svojim naočarima za sunce

Lekar mi je propisao. Zato ih nosim. Nekada davno, čovek iz Srednje Amerike u meni, možda je mislio da je to previše. Ali sunce je veoma jako na jugu Kalifornije. Takođe, kada se jednom nađete u žiži javnosti, počinjete da prihvatate taj zaklon. Ja sam osoba koja je trenirana da druge gleda u oči. Ipak, ne mogu da gledam u oči svima onima koji žele da gledaju mene; ne mogu emocionalno da se nosim sa takvim zadatkom. Naočare za sunce su deo mog oklopa.