Mlada glumica Mirka Vasiljević (28) svojom izjavom o vaspitanju ćerke Adrijane izazvala je polemku na društvenim mrežama.

Naime, Mirka je naglasila da njeno dete "mora da zna da je žensko", te da to podrazumeva ćutanje "jer onda brak može da opstane i ona može da dobije šta god hoće".

Povodom toga pozvali smo glumicu, koja je detaljno objasnila na šta je tačno mislila kada je to izjavila.

- Ja, naravno, poštujem svačije mišljenje i sasvim mi je normalno da se neko sa mojom izjavom i načinom života slaže, a da se neko apsolutno ne slaže. Jer, čak i ja kada čujem neke pozitivne komentare mogu da me podstaknu da budem još čvršća i bolja u tome, a možda neki tačno definisan negativan komentar može da mi pomogne da malo otvorim oči oko nekih stvari, da nešto novo saznam, da promenim, da modifikujem i da to bude bolje u mom okruženju za moju životnu situaciju i lično za mene. Tako da sam ja apsolutno za te stvari otvorena i nemam ništa protiv i negativno da čujem, samo ako nije zla namera, a pozitivno je ono što svima nama, pa i meni, laska - počela je Mirka za Telegraf.rs.

- Ja kada sam to rekla nisam nikako mislila da žene treba da trpe niti nasilje, niti da postanu neko ko nema svoj stav i ko nema svoj cilj i viziju u životu, niti da treba da bude potčinjena nekom drugom, jer prvo moj život to demantuje, jer sam ja već kao dete bila puštena da izaberem šta ću biti u životu i nije mi bilo nametnuto nešto čime se porodica bavi ili šta oni smatraju da je za mene. Čak je moja porodice okrenuta potpuno ka prirodnim naukama, a podržali su mene u nečemu što nema veze sa prirodnim naukama, a to je umetnost... - kaže Mirka.

- Moj život je potpuno drugačiji od onog koji vode moji roditelji , u smislu profesije kojom se bavim, to je prva stvar, druga stvar je da je samim tim što sam puštena da to izaberem, dopušteno mi je da imam svoj stav, da imam svoj neki cilj, a da oni budu moja potpuna podrška, ponekad i rame za plakanje, ako nešto uradim kako ne treba, ili ako nije onako kako sam ja zamislila, ali u svakom slučaju podrška i za dobre i za loše dane, i da ja na svojim stavovima, svojim idejama, svojim životnim putevima koračam prventveno svojim odlukama i sama, a da oni budu samo moja podrška. To mislim da mi je dosta doprinelo, i da brže sazrim - objašnjava Vasiljevićeva.

- Samim tim, ako sam ja rasla u takvom okruženju i moj život je takav, jer kao što ste videli ja ne dajem nikad demante, ja ne komentarišem previše privatan život, nego se trudim da ono najintimnije sačuvam za sebe, ono šta i vrapci na grani znaju, znaju i mediji, možda i ovako ako nešto usputno saznaju zato što su vešti i dobri novinari , ali se generalno trudim da moja intima bude moja intima. Ja potpuno živim slobodno, slobodno u smislu kao neko ko sme da kaže svoj stav među svojim prijateljima, među svojom porodicom, među svojom širom familijom i to me je negde dovelo do ovoga danas, jer sam potpuno drugačija od najuže svoje porodice još od kad sam bila mala, jer sam uvek bila neko ko voli umetnost, ko voli javne nastupe, za razliku od njih - priča Mirka.

- Samim tim, ako sam rasla tako i odgajana tako, nisam neko ko voli da bude potčinjen nekom drugom, nekim drugim ljudima i da radi ono što neko drugi smatra. Ja kada sam to rekla, rekla sam u kontekstu... Ne sećam se tačno momenta kada sam to pričala, ali znam svoj stav koji uvek kažem i koji se vezuje za to, a to je da ne postoji recept za uspešan brak, jer da postoji svi mi koji imamo jače ili lepše polovine koje volimo, bi se držali te rečenice, tog primera i svi bi bili srećni i zadovoljni. Ne bi bilo razvoda i ne bi bilo da ljudi ne opstanu ni deset godina, nego da su im godinu, dve i tri brakovi, te da nažalost dolazi do razlaza. Znači, recept za srećan brak ne postoji, to je individualno, ali ja sam sa Vujadinom od svoje 19. godine, i ja sam maltene odrasla uz njega, i on uz mene, i još uvek odrastamo na nekim poljima životnim i kroz zajednički život učimo - rekla nam je glumica.

Međutim, onda smo se dotakli srži "problema" koji je izazvala njena izjava, pa je Mirka iznela svoj stav na temu muško-ženskih odnosa.

- Koliko god žene danas bile samostalne, muškarci se drugačije gledaju na poslu od žena, jači su. Prosto, zato se i kaže "jača polovina" za muškarce, tako da muškarcu u nekoj meri treba da se dozvoli da bude muškarac, jer ljudi koji su sa Balkana, mi živimo, jelte, na Balkanu, a muškarci - koliko god oni bili ovovremenski - imaju ta neka iskonska načela u sebi i ne vole da žena bude baš potpuno ta koja vodi glavnu reč, nego da se zna kada oni vode glavnu reč, a kada dozvole da to bude žena. Isto tako i mi treba da znamo kao žene kada treba svoje stavove i svoje stvari maksimalno da guramo i forsiramo, a kada treba da povučemo ručnu i da muškarcu pustimo da bude muškarac, jer to je odnos dvoje ljudi, neko mora u nekom momentu da dominira. Nije dobro da uvek jedna strana dominira - priča nam Mirka.

- Ja sam to rekla kroz svoje iskustvo i iskustvu svoje majke i tetke za koje sam dosta vezana, i sa kojima dosta razgovaram, i iskustvo njihovih prijateljica... Slušala sam razne priče kada sam bila mala, jer sam volela da sedim u tom njihovom ženskom društvu. Koliko god ovo vreme bilo tako ludačko, koliko god su se žene izborile za svoja prava, treba opet da se sete naših baka i deka koji su po 30, 40, 50 godina u braku, a zašto? Zato što su umele da puste muškarcu da bude muškarac kad treba, a one forsirale neke ženske stvari, kada je to bilo potrebno, i u tom smislu treba da postoji kompromis - da žena zna kad treba da muškarcu pusti da bude muškarac.

- Kada sam rekla da prećuti, nisam mislila da prećuti doveka, nego sam mislila da možda u tom momentu malo svoj jezik koriguje , pošto smo mi žene uglavnom onako brže i rečitije, da znaju kad treba da zaćute u tom trenutku i da nađu trenutak da to nešto što im ne odgovara, što je problem, što im smeta i što misle da narušava porodicu, da onda iznese, jer će dobiti mnogo bolji efekat - kaže Mirka koja je navela i primer jedne situacije kad žena treba da "prećuti".



- U smislu, kad je tu veliko društvo i kada vam uradi nešto što vam ne prija, ne treba da skočite pred svima na njega, jer to prvo ruši njegovu muškost u tom društvu. Nijedan muškarac to ne voli, kad se stvara neki problem pred ljudima koji to ne bi trebalo da vide, nego tu treba damski da se ponesete, da sačekate, a onda kad se njemu energija smiri, bes ili nervoza, ako je nešto ishitrno urađeno, da onda kod kuće to kažete i onda on mnogo bolje može to da shvati i da razume, i da se dogovorite da se to više ne ponavlja - priča glumica.

- U tom kontekstu da zna kad treba da zaćuti, ali ne da ćuti doveka, nego da ume da izabere trenutak. To je onda mudra žena jer, uglavnom, po mom mišljenju su žene te koje uglavnom uspeju da održe brak. Naravno da je za to potreban i muškarac, naravno da nikada nije 100:0 u procentima, ali uglavnom je da 60 posto žene drže i čuvaju brak, da žene vuku da se sve sredi, da se sve razume, da se ispravi ako je neki problem, a muškarci 40 posto i da mudra žena će uvek dobiti ono što hoće samo treba da zna kada je trenutak i na koji način.

S tim u vezi, Mirku smo pitali drži li se one stare - da je muškarac glava porodice, a žena vrat?

- Apsolutno! Ali, opet, glava ne može nikad da se okrene, ako vrat ne pomogne... Tako da onda ispadne da je vrat u nekim situacijama mnogo funkcionalniji od te glave... Ništa negativno za muškarce, ali... - rekla je glumica sa osmehom, a onda se osvrnula na vaspitanje svoje ćerke.

- Ona je okružena sa dva brata - sa mlađim i sa starijim, i ja tačno već vidim sad kod nje da jako dobro počinje da razume muškarce, jer je konstantno okružena sa njih dvojicom, jer ja ih nikada ne odvajam. Oni su još uvek mali i svima je isto interesantno - park, cirkus, pozorište, zoološki vrt... Tek kad budu imali 15-16 godina počeće da se razdvajaju i šta koga interesuje - ona će možda hteti na folklor, balet, a njih dvojicu će da interesuje fudbal, ali za sada su im sve stvari isto interesantne. Tako da je ona često muškarcima okružena, a najstariji sin često dovodi drugare da prespavaju kod nas, na druženje, na vikend... Tako da, ona jako dobro već sad upoznaje muškarce, družeći se sa njima i već vidim sada da razume kako treba nešto da odradi da bi postigla nešto svoje što ona hoće - objašnjava Mirka.

- Mislim da joj je jako značajno i sutra za odnos sa muškarcima. Većina mojih drugarica je sama, jako teško nalazi partnere, veze nisu ozbiljne i generalno to je problem današnjice - naći ozbiljnog dečka ili devojku. Većina ljudi iz mog okruženja se žali, ko nije venčan, i onda nekao treba znati plivati u tim situacijama i vodama... Ja kad sam rekla da ona treba da ume da zaćuti, nisam mislila da zauvek ćuti ako joj nešto smeta, jer vremenom će postati nezadovoljna, a onaj ko je nezadovoljan postaje i džangrizav, postaje negativan i privlači loše, a odbija dobro, dobre ljude od sebe - kaže Mirka.