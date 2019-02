Novosti Online | 13. februar 2019. 17:15 |

Korisnici Instagrama sa većim brojem pratilaca u poslednjih 15 sati ostali su bez stotina, a neki i bez desetina hiljada fanova!Naime, Instagram je odlučio da sa svoje platforme ukloni lažne naloge, što je doprinelo (za neke) frustrirajućem padu pratilaca.I dok su neke planetarne zvezde izgubile i više od milion pratilaca, kod naših se to meri u hiljadama.- Napravili smo posebne alate za učenje mašine koji nam pomažu da identifikujemo naloge koji su lažni. To je ponašanje koje je loše za zajednicu, a aplikacije trećih lica koje generišu neautentične lajkove, pratioce i komentare krše naša pravila korišćenja, stoji u saopštenju Instagrama.Srpski teniser Novak Đoković izgubio je oko 30.000 pratilaca.Jelena Karleuša imala je 2 miliona i skoro 100.000 pratilaca, a sada njen Instagram pokazuje malo veću cifru od milion i 967 hiljada.Najpoznatiji domaći "jutjuber" Baka Prase podelio je podatak o gubitku pratilaca. Naime, on je izgubio oko 31 hiljadu pratilaca.Mlada pevačica Teodora Džehverović izgubila je oko 30.000 pratilaca na poznatoj društvenoj mreži.Starleta Stanija Dobrojević je "posle čistke Instagrama" ostala bez skoro 150.000 pratilaca.Instagram profil pevača Željka Joksimovića "lakši" je za oko 20.000 korisnika.Njegov kolega Saša Kovačević ostao je bez oko 10.000 pratilaca.Blogerka Zorana Jovanović "napustilo" je oko 30.000 "članova" na Instragramu.Učenisnica rijaliti programa Luna Đogani izgubila je 35.000 pratilaca.Svetlana Ceca Ražnatović ostala je bez oko 20.000 pratilaca.Nataša Bekvalac izgubila je oko 10.000 pratilaca.Kija Kockar ostala je bez oko 10.000 pratilaca.Seka Aleksić izgubila je oko 10.000 pratilaca.Marija Šerifović izgubila je oko 5.000 pratilaca, a rijaliti zvezda Kim Kardašijan izgubila je oko 500.000 pratilaca.Emina Jahović izgubila je oko 20.000 pratilaca.Poznata pevačica Lepa Brena je izgubila oko 15.000 pratilaca.Njena koleginica Dragana Mirković ostala je bez oko 40.000 pratilaca.Sara Jovanović izgubila je oko 15.000 pratilaca.Anastasija Ražnatović izgubila je oko 20.000 pratilaca.(telegraf.rs)