MORAVA u našem narodu nije samo reka, već mnogo više od toga. Ona predstavlja sinonim trajanja i opstanka Srba kroz vekove. O Moravi smo ispevali najlepše pesme, a nemar koji demonstriramo prema njoj prepoznajem u nama samima. Ono što nismo dosad uništili, danas razgrađujemo i uspešno devastiramo. Ovim rečima reditelj, scenarista i glumac Radoš Bajić uvodi nas u priču o novoj knjizi koju, kako otkriva za "TV novosti", planira da predstavi javnosti 21. februara u Zvezdara teatru.

- Više od 15 godina pišem autorske tekstove za štampane medije, a neki od njih objavljivani su i u "Novostima". U izdanju Službenog glasnika, urednik Petar Arbutina napravio je izbor mojih kolumni i tako je nastalo delo "Samo je Morava večna" - kaže tvorac kultne serije "Selo gori, a baba se češlja", intrigantne "Ravne gore", humoristične "Psi laju, vetar nosi", komične "Šifre Despot"...



U svojim TV projektima Bajić je, kao malo ko na ovim prostorima, uspeo vešto da prikaže mentalitet, tradiciju i običaje našeg naroda, onog koji se hvata ukoštac sa svakodnevicom u Srbiji daleko od "pametnih" zgrada. Plodna zemlja, lepota zavičaja i iskrena ljudska osećanja njegov su glavni pokretač.

- Pišem i realizujem srpske serije. U njima se bavim nepatvorenim životima čoveka. Trudim se da mu proniknem u misao i dušu. Inspiraciju pronalazim u baštini, kulturi, običajima, folkloru, tradiciji i istoriji naroda kom pripadam. Valjda je to logično i jedino ispravno, jer bi sve drugo bilo lažno i netačno. Gledalac će uvek pokloniti poverenje istinitom i autentičnom sadržaju, koji ga ne potcenjuje. Svakako, on mora biti darovit i kreativan, jer u protivnom sledi daljinac i tamni ekran - ističe Radoš.

* Svedoci smo "cvetanja" serija na domaćoj TV. Znači li to da igrani program dobija na kvalitetu, ili pak da se na malim ekranima pojavljuje bilo šta?

- Bojim se da ste u pravu. Lepo je da ljudi imaju posla, ali poslednjih godina na svakom ćošku se snima neka serija i odmah nakon emitovanja prve epizode lažno se proglašava najgledanijom. U masovnoj produkciji nema ni kvaliteta ni novih vrednosti. Snimaju se da bi popunile vreme između dva bloka reklama. Drugi problem je što se uništava domaća serija, koja je kao žanr stvarana decenijama, a profilisali su je veliki autori poput Lole Đukića, Novaka Novaka, Slobodana Stojanovića, Gordana Mihića, Siniše Pavića... Umesto toga, postalo je moderno da se u mnogim današnjim ostvarenjima preuzimaju duhovne i civilizacijske vrednosti drugih kultura i naroda, od hrvatštine do tursko-grčko-španskih sapunica. Neću da imenujem i žigošem te projekte, prepoznaće se sami.

* Takođe, u produkciji je sve češća saradnja Srba i Hrvata.

- U poslovnom smislu razumem to i nemam ništa protiv. Ali suštinski, kada su u pitanju sadržaji koji se plasiraju u tim projektima, smatram da se radi o iskonstruisanoj laži i dodvoravanju. Ona ima za cilj isključivo da objedini tržište i uveća TV market. Sve je tako umiveno, lažno i isfolirano da je negledljivo, što pokazuju i smešno mali rejtinzi tih serija. Jer niko ne veruje u "boze" i "lumunade". Svakako, Srbi i Hrvati bi imali sijaset ozbiljnih, pravih i istinitih tema koje bi mogle da se ekranizuju, ali pre toga moraju da se razreše mnoge krucijalne stvari u odnosima dvaju naroda.

* Predlog da radite sa komšijama dobili ste i vi - u pitanju je stvaranje hrvatske verzije priče "Selo gori, a baba se češlja"? Šta se desilo sa tim projektom?

- Da, bilo je to pre nekoliko godina. Pozvali su me iz tamošnjeg RTL-a i predložili da se snima "Selo gori", gde bi Radašin i Milašin bili Radek i Milek. Odlučio sam se da im dam licencu i bili smo pred potpisom ugovora, a onda se desio onaj smešni događaj sa "srpskom čokoladicom", koju je plasirala njihova predsednica Kolinda Grabar Kitarović. Ubrzo se u Zagrebu neko opasuljio da je autor "Sela" isti onaj koji je napisao i "Ravnu goru", pa je cela stvar propala. To je možda i dobro, jer verujem da bi hrvatska "Baba" unakazila referencu i autentičnost prevashodno srpske serije.

"PSI LAJU" NA JESEN * ŠTA da očekujemo u novoj sezoni serije "Psi laju, vetar nosi", koja je u planu? - Mogu ekskluzivno da vam kažem da drugi ciklus priče o Stavrićima iz prigradskog naselja Mau Mau na Makišu, u režiji Jelene Bajić Jočić, počinje da se snima polovinom marta i da će premijera biti na jesen. Dugo se pripremamo za to i znajte da će serija biti čarobna. Svi glavni junaci "Pasa" nastavljaju život. Velika Mira Banjac će biti prisutna i u nastavku, koliko joj to zdravlje bude dozvoljavalo. Nekoliko velikih imena postaće deo ove serije, a biće i svetskih senzacija u kastingu.

* S obzirom na to da je "Šifra Despot" ostvarila uspeh, planirate još jedan projekat za "ružičastu" televiziju pod nazivom "Preživeti Beograd". Režiju ste poverili Đorđu Stanimiroviću, dok će za scenario biti zadužen Đorđe Milosavljević. Kada bi trebalo da počne snimanje?

- "Kontrast studio" pruža priliku mladima i radujemo se saradnji sa novim autorima. Imamo dva Đorđa - Milosavljevića, ozbiljanog i velikog scenaristu, i darovitog Stanimirovića, koji ovde debituje kao reditelj serije. Verujemo da ćemo napraviti odličnu priču, koja će na jesen biti premijerno prikazivana na Pinku, a snimanje je zakazano za početak juna.

* Imate dar da prepoznate zvezdu među novom garniturom glumaca. Da li ste se ikad prevarili u proceni?

- Našem filmu i televiziji su potrebna "sveža" lica. Srećan sam kad kolegama, pogotovo mladima, pružim šansu. Veoma teško donosim odluke o podelama uloga, do tančina analiziram svakog glumca i "porađam se" prilično dugo. Ali kad odlučim šta ko treba da igra, najčešće je to bez greške.

* Nažalost, mnogi veliki glumci su nas napustili. Vidite li među mladima ljude koji mogu dostojno da ih zamene?

- Oni moraju da se izgrađuju u svom vremenu i prostoru. Poslednjih godina smo ostali bez prvog ešalona veličanstvenih i neponovljivih glumačkih imena, kojima je teško naći zamenu. Posle Gage Nikolića, Bate Živojinovića, Mande, Glogovca, Smokija, Milene... praznina je velika.



* Načuli smo i da pripremate pojekat o Drugom svetskom ratu. Da li vam on "miriše" na materijal koji bi mogao da dostigne uspeh serije "Selo gori, a baba se češlja"?

- Da zadovoljim vašu znatiželju, reći ću samo da se iza brda valja nešto veliko. Bože zdravlja, mira i strpljenja!