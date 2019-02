Tanjug | 08. februar 2019. 11:03 |

BEOGRAD - Profesor Marko Bumbaširević, koji je sa timom lekara na VMA spasao ruku voditeljke TV Pink Dee Đurđević nako nezgode kada je autobus naleteo na nju, izjavio je da se pacijentkinja dobro oseća i da ruka izgleda dobro, ali da će biti neophodno još operacionih zahvata.Bumbaširević je za TV Prva rekao da je operacija izgledala kao "nemoguća misija", jer se radilo ne o odsečenoj, već o iščupanoj i opečenoj ruci od trenja, ali da je uveren da će nakon izvršene replantacije oporavak ići dobro."Zahvaljujem kolegama sa VMA što su me pozvali da spasimo ruku jednoj mladoj osobi koju bih da pohvalim da je hrabar pacijent, a kod takvih pacijenata i nemoguće operacije se pretvore u moguće. Nadam se da će oporavak biti dobar, kao i funkcija ruke", rekao je Bumbaširević.PROČITAJTE JOŠ -On je dodao da je povreda voditeljke bila strašna, ali i da je to izazov za svakog lekara. "Iako se radi o poznatoj ličnosti i prijatelju, meni je svaki pacijent isti i sa velikom brigom nosim njihove povrede, ne možete ni da spavate, zovete često da proverite kako je pacijent", rekao je Bumbaširević.Kaže da Srbija ima mnogo uspešnih lekara i da takvi teški operacioni zahvati nisu novost, i dodao da se u ovom slučaju ne radi o javnoj ličnosti verovatno bi ta operacija prošla nezapaženo, kao i mnoge druge do sada. "Međutim, važno je da se lepe stvari prikazuju i da ovo bude podstrek mladim lekarima", naglasio je Bumaširević.U timu lekara koji je pomogao profesoru Bumašireviću da spasu ruku mladoj voditeljki bili su profesor Čedomir Vučetić, mladi lekari Tomislav Palibrk i Aleksandar Petrović, kao i instrumentarka Nedeljka Ivanović. "Veliki broj mladih lekara je gledao replantaciju, i to je dobro, jer ako se ne pojave ljudi koji vas prevaziđu ništa niste uradili. Imamo puno mladih lekara i ako svi ostanu ovde, biće velika budućnost Srbije", rekao je Bumbaširević. On je dodao da sada predstoji da se remplantant primi, da rane zarastu, nakon čega će ići na rehabilitaciju.Pohvalio je što je ekipa na terenu brzo reagovala, jer je, kaže, zlatno pravilo "život pre ekstremiteta". "Sve je pripremljeno dobro. Ruka je stavljena na led, na plus četiri stepena. Ruka je bila iščupana i opečena od trenja, imala je veliki defekt krvnih sudova koji su morali da se rekonstruišu skidanjem vena. Otežavajuća okolnost je što su živci iščupani, zato će morati kasnije još operacija", objasnio je Bumbaširević.Profesor očekuje da će ruka mlade voditeljke biti funkcionalna, ali da će morati da se pridržava uputstva lekara. Bumbaširević je ukazao da nije on začetnik mikrohirurgije u Srbiji, već njegov profesor Milan Stevanović, koji danas uspešno radi u Los Anđelesu i važi za jednog od najboljih svetskih hirurga. "Stevanović tvrdi da je u Srbiji mikrohirurgija kao u svetu", dodao je Bumbaširević.