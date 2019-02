Novosti online | 07. februar 2019. 14:25 | Komentara: 0

VODITELjKA TV Pink Dea Đurđević teško je povređena u saobraćajnoj nesreći kod bolnice ''Dragiša Mišović'', a kada je autobus pokupio na trotoaru i otkinuo ruku, ona je sela pored auta i čekala hitnu pomoć.Pevača Darka Lazića ova vest veoma je potresla. Još kada je čuo kako je voditeljka reagovala kada je saznala da je on doživeo jezivu saobraćajku, nimalo mu nije bilo svejedno.PROČITAJTE JOŠ -"Jao ljudi moji, niko od nas nije svestan koliko je tanka linija između života i smrti, ja to najbolje znam. Mnogo mi je žao. Probudio sam se i primio tako užasnu vest. Pozvala me Ivana Šašić i rekla kako je Dea odmah reagovala kad je meni bila potrebna pomoć. Želim joj sve najbolje, a ja sam za nju u svakom trenutku tu, sve što joj je potrebno želim da učinim. Sunce ti poljubim, baš sam se iznervirao. Ovo je baš teška situacija, želim njoj i njenoj porodici sve najbolje", rekao je on.