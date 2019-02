Tanjug | 06. februar 2019. 22:54 | Komentara: 0

BEOGRAD - Spektakl "Rok opera" otvoriće 17. ''Bir fest'' koji će biti održan od 14. do 18. avgusta na beogradskom Ušću, najavili su organizatori.Nakon izvođenja u Sava centru ispraćenog ovacijama publike, na glavnoj bini na Ušću će se naći 120 izvođača Novosadskog Big Benda i Hora i Orkestra Opere Srpskog narodnog pozorišta koji će sa eminentnim solistima, predvođeni dirigentom i autorom muzičkih aranžmana Fedorom Vrtačnikom, izvoditi antologijske muzičke hitove svetskih rok zvezda.Na repertoaru će biti hitovi bendova "Led Zeppelin", "Deep Purple", "Queen", "Beatles", "Pink Floyd", "The Doors", Tine Tarner i mnogih drugih. S obzirom na to da je u pitanju spoj pozorišta i rokenrola, jedan od učesnika ovog spektakla je i glumica Jelena Gavrilović.PROČITAJTE JOŠ -"Bir fest meni posebno znači, jer sam imala čast da 2014. godine budem prvo promo lice festivala i to je za mene bilo divno iskustvo. Zaista je velika privilegija predstavljati i stvarati jedan od najvećih festivala u ovom delu sveta, a sada imam priliku i da nastupim na glavnoj bini i ponovo budem deo ovog jedinstvenog događaja", izjavila je Gavrilović.Organizatori obećavaju još puno velikih muzičkih zvezda iz zemlje, regiona i sveta."Ponosni smo što smo već 17 godina deo turističke ponude Beograda i jedan od festivala po kome su naš grad i Srbija prepoznatljivi u svetu. Posebno nam je drago što će festival, koji je pred nama startovati jednim posebnim spektaklom, pred, nadamo se, 100.000 posetilaca, koji će uživati u audio-vizuelnim i scenskim efektima, zahvaljujući produkciji koja je na svetskom nivou", rekao je Aleksandar Srdić iz "Beogradske kulturne mreže".I ove godine muzički program će se odvijati na više bina, a velika pažnja će biti posvećena i osmišljavanju dodatnih sadržaja i zabave za posetioce svih generacija.