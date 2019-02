Novosti online | 03. februar 2019. 20:19 | Komentara: 0

Dušica je otkrila da je u toku današnjeg dana imala zdravstvenih problema, te da joj je usled napora opao imunintet zbog čega je završila na infuziji.







Voditeljka Dušica Jakovljević od samog početka emitovanja rijalitija "Zadruga" i prve i druge sezone, zaštitno je lice ovog šou programa.Dušica je skoro svake večeri uz gledaoce "Zadruge" i vodi ih kroz ceo program i emisije koje prate rijaliti. Međutim, koliko je to naporno zna samo ona, ali je sada podelila to i sa svojim pratiocima na društvenoj mreži instagram.- Imunitet - napisala je Jakovljevićeva koja je svojim pratiocima dala do znanja da nema razloga za zabrinutost.