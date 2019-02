Novosti online | 02. februar 2019. 14:56 | Komentara: 0

Glumac Predrag Miki Manojlović jednom prilikom ispričao je anegdotu kako je njegova baka, Francuskinja, bila ljuta kad je Francuska dala nezavisnost Alžiru i priznala ga.Upitan kako bi reagovao da Srbija prizna nezavisnost Kosova, on je rekao da se ne bi ljutio.- Sećam se toga, baka je bila jako ljuta. Ja ne bih bio ljut da Srbija prizna Kosovo. Drugo, mislim da sa svim greškama koje su pravljene u poslednjih 110 godina sa srpske strane prema Albancima i obratno, sa svim albanskim i srpskim slabostima, politika nasilja nikad ne dovodi ni do čega. To se i pokazalo - kazao je Manojlović za Dojče vele i dodao:- Ovo što se sad događa nije kraj. To je neverending stori. Treba naći neko rešenje, ali ga trenutno nema na vidiku. Teško je to. Ne smemo da zaboravimo da je srpska država tamo stvorena.