– Da nije tog nastupa, ona bi odmah otišla iz Beograda da se odmori, ali pošto je to ugovoreno još u decembru i to joj je prilika da promoviše novu pesmu, održaće dato obećanje i pojaviće se. Čim se to završi ona će odmah da zapali u Tursku. Plan joj je da dve nedelje boravi u Istanbulu sa majkom i ćerkama, koje će biti na raspustu 14 dana u februaru – kaže izvor.





(Alo.rs)



Jelena Karleuša je pre šest dana doputovala iz Kine, a kako ne bi mislila na aferu sa fudbalerom Ognjenom Vranješom, diva je prionula na posao. JK je odmah počela sa snimanjima emisija “Zvezde Granda”, ali i sa radom u studiju na novim pesmama.Takođe, prvi put ove godine će se pojaviti pred publikom, kada bi trebalo da otpeva novu pesmu. Međutim, zbog stresa koji i dalje preživljava počela je da ima problema sa zdravljem, najviše sa spavanjem.– Iako se trudi zbog Nike i Atine, ali i majke Divne da bude nasmejana i raspoložena, kada ostane sama, mnogo joj je teško i samo plače. Kada su se prvi put pojavile njene gole fotografije, tri dana nije mogla da spava. Nije znala šta će sa sobom, te je prvo probala da pije biljne čajeve za smirenje, ali pošto nisu uticali na nju, nekoliko puta je uzela i tablete za smirenje, ali joj nije pomoglo. Onda je otputovala za Kinu da bude sa suprugom, a problem sa snom postao je još ozbiljniji. Promena vremenske zone još više je poremetila pevačicu i desilo se da je za vreme boravka kod supruga, a bila je šest dana, spavala samo oko 20 sati – otkrio je iz izvor blizak Jeleni i dodao da je zbog situacije u kojoj se našla dosta smršala.– Osim što noćima nije imala sna, Karleuša je imala problem i sa ishranom. Mnogo se nervirala i nije znala šta ju je snašlo, te je u svemu tome mnogo puta zaboravila da jede. To nije dobro uticalo na njeno zdravlje, te je za samo petnaestak dana izgubila oko sedam kilograma. Da je neka druga situacija, ona bi bila presrećna, a pošto je gubitak kilograma nastao zbog stresa, zabrinula se. Još nije stigla da poseti lekara, ali ako bude nastavila da mršavi i da ne spava dovoljno, sigurno hoće – rekao je izvor i otkrio da Karleuša, iako se ne oseća dobro, želi da proslavi rođendan majke Divne.– Jelena je putem Instagrama čestitala mami rođendan, a smišljala je i kako da je iznenadi i gde da je vodi da proslave njen 61. rođendan. One su ga godinama slavile zajedno i uvek su išle na neku lepu večeru. Iako je Divna bolesna, zajedno su donele odluku da bi trebalo da odu na večeru u jedan prestonički restoran – rekao je izvor, ali i dodao da nije siguran da li će Jelena zaista imati snage za to.Jelena Karleuša tokom afere nije komunicirala sa medijima, a javnosti i sedmoj sili obraćala se putem Tvitera i Instagrama. Međutim, tokom afere sa Ognjenom njen nalog na Tviteru je ugasio administrator i još nije aktivan, te se mala od skandala okrenula Instagramu. Često je objavljivala storije koje je vrlo brzo i brisala, a baš jedan takav koji je juče objavila i vrlo brzo uklonila tiče se njene borbe sa medijima koju vodi više od dve nedelje.Jelena ima ugovoren nastup, gde će predstaviti novu pesmu. Posle tog nastupa, kako bi se oporavila i skupila snage za dalju borbu, otići će nakratko iz Srbije.