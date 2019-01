Elena Božić Talijan | 27. januar 2019. 15:02 | Komentara: 0

SEKS-skandal koji je uzdrmao region i odjeknuo čak do Kine, u čijem se središtu našla pevačica Jelena Karleuša, pokrenuo je nagađanja koliko će folk zvezdi skočiti popularnost i cena nastupa. Većina sagovornika "Novosti" smatra da porno-snimci omogućavaju poznatim ličnostima da dođu u žižu javnosti i mogu da im poprave karijeru, pogotovo ako je posrnula.

- Pretpostavljam, ali ne mogu da tvrdim, da se vrlo često ti skandali namerno proizvode, verovatno zato što očekuju da će im skočiti rejting, jer za te javne ličnosti najgore je ako se o njima uopšte ne piše - kaže, za naš list, Žarko Trebješanin. - Ali, to možemo samo da nagađamo i pretpostavljamo, jer da bismo odgovorili na pitanje da li seks-afere pomažu ili odmažu popularnosti morali bismo to da istražimo.

On objašnjava da u javnosti vlada veliko interesovanje za tom vrstom sadržaja, jer to podstiču i sami mediji koji se pravdaju "da se ljudi interesuju, pa zato pišemo".

- Pogledajte naslovne strane tabloida koji u prvi plan ističu neke skandalozne stvari koje se dešavaju i to imenom i prezimenom, ko je koga prevario, šta je radio - ocenjuje psiholog. - Očigledno je da većina ljudi zna ko su oni, da ih prati i da im je njihov život važniji nego životi njihovih najbližih. A kod ljudi je uvek lakše podsticati ono što je nisko nego ih naučiti nečem pametnom i da postanu bolji.

Legendarna pevačica Lepa Lukić smatra da bi se njena karijera urušila da se njoj desilo nešto slično kao Karleuši, ali ističe i da su neki postali popularniji zahvaljujući seks-aferama.

Žarko Trebješanin





- Ako su to uopšte slike Jelene Karleuše, ako to nije namešteno, ona sigurno nije mislila time da podiže popularnost, jer je ona već popularna - veli nam Lepa. - I ko zna kako ona to preživljava sada, pod kakvim je stresom, ima porodicu, decu. Meni je žao. Čim je ona otišla u Kinu da spasava brak, znači da nije srećna. Ne želim da osuđujem nikoga, neki ljudi osuđuju, drugi kažu - ma kakve veze ima. Ja mislim da bi mi se srušila karijera da se to meni desilo, a drugi misle da im pomaže kao što su neki sa porno-filmovima postali popularniji.

KEBA: PIJEM "KAFUĆINO", BOLI ME UVO FOLKER Dragan Kojić Keba, čija je snajka, pevačica Severina, imala slično iskustvo, nije želeo da komentariše uticaj porno-skandala na karijeru poznatih. Kaže nam da se trenutno bavi bitnijim stvarima, te da je okupiran Šojićem i serijom "Bela lađa" koju je propustio ranije da gleda. - Pijem "kafućino i viskić sa hledom" i boli me uvo šta se dešava - rekao je Keba aludirajući na lik Šojića.

Ona misli da ljude zanimaju seksualni skandali jer su radoznali i "vole da gledaju da crkne krava nekom u dvorištu".

- Ljudi kažu - ne valja rijaliti, tamo se svađaju, a ne dižu glavu od televizora - dodaje Lepa Lukić. - Ako se ne svađaju, kažu - nisu interesantni, samo ćute. Ko će nama udesiti?

Mediji su nedavno preneli izjavu jednog estradnog menadžera koji je ocenio da bi cena Karleušinog nastupa u narednom periodu mogla da iznosi i 50.000 evra. On smatra da će sada biti najtraženija pevačica i u zemlji, i u dijaspori. Otkrio je i da se odavno priča da pevačice kojima ne ide posao, pokušavaju da plasiraju skandale ovakve vrste kako bi im porasla cena na tržištu.

Pop pevačica Goca Tržan podržala je koleginicu Karleušu i smatra da situacija u kojoj se našla ne može loše da utiče na njenu karijeru, već da će, naprotiv, biti još bolja:

MARIĆ: BIĆE VEĆA ZVEZDA OD LEDI GAGE GLAVNI urednik televizije Hepi i voditelj Milomir Marić ocenjuje za "Novosti" da pevačica koja napravi ovakav seks-skandal kao Jelena Karleuša postaje apsolutna mega zvezda, heroina za sva vremena. - Verujem da će Karleuša biti ne samo naša najveća zvezda nego će prestići i Ledi Gagu - primećuje Marić. - Ovo ni Ledi Gaga nije mogla da izvede! Na pitanje, ako seks-afere podižu popularnost, šta to govori o društvu, Marić kaže: - Mi smo jako zahtevni i tražimo od pevačica da vidimo sve!

- Nisam se udubljivala u celu priču, ponašam se ženski i solidarno i ne želim da učestvujem u tome. Svako ima način na koji će da prevaziđe neki problem. Verujem da ni ona sama ne razmišlja trenutno o karijeri nego o tome kako se oseća. Njenu karijeru neće ništa pokvariti, mislim da će samo još da bude bolja. Posao neće da trpi ništa.

Jeleni je podršku pružila i koleginica Dara Bubamara, koja je i sama bila akter porno-afere i, kako kaže, iz toga je izašla jača. Kada se, pre više od dve godine, pevačica Aleksandra Prijović našla u sličnoj situaciji, jer je njen bivši dečko tvrdio da ima porno-snimak, Dara joj je poručila da se ne nervira zato što to može samo da joj podigne cenu nastupa i pomogne joj u karijeri, kao što je bilo u njenom i u slučaju Severine Kojić.

- Ona uopšte ne treba da brine - kazala je Dara tada za Priju. - Odlično radi, ima mnogo nastupa i taj pornić može samo da joj pomogne u karijeri. Kako je Severini pomogao, može i Aleksandri. Srbija je puna lažnih moralista. Svi imaju erotske snimke, samo se foliraju. Svako uživa u svom nagom telu. E sad, kod nekog se to završi na slikanju, a kod nekog ide i snimanje. Vole ljudi da se foliraju oko tih stvari, a tvrde da to ne rade.

Brojne su porno-afere poznatih ličnosti u svetu. Nekima su seks-skandali uništili karijeru, a neke su vinuli do samog vrha svetske slave. Najbolji primer za ovu drugu situaciju je Kim Kardašijan koja je postala rijaliti zvezda upravo zahvaljujući kućnom snimku seksa. Vruće scene nje i njenog tadašnjeg partnera Rej Džeja koje su procurile u javnost 2003. godine lansirale su karijeru Kardašijanove i do sada joj donele enormnu zaradu.