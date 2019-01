Ivan Lovrić | 27. januar 2019. 08:21 | Komentara: 0

SNEG gazi i dolazi, sa prepoznatljivim osmehom. Sa Bojanom Suđićem, našim vodećim dirigentom, razgovarali smo o nedavnom Novogodišnjem koncertu Simfonijskog orkestra i Hora RTS, i uoči puta u Ljubljanu i Zagreb, povodom Savindana.

* Još se pamti koncert u Sava centru.

- Taj Novogodišnji koncert već je postao tradicija. Tako da je naša stalna obaveza da mu uvek dodajemo neki novi začin i novi izgled.

* Svaki put dobijate i novu, brojniju, publiku.

- Dolazi publika, od kojih mnogi pre toga nisu ni znali da klasična muzika može da bude i sjajna zabava. Najpopularnijim numerama iz klasične muzike stalno pokušavamo da se još više približimo publici. I da razbijemo dogmu o klasičnoj muzici kao bauku, privilegovanoj samo za odabrane.

* Da li sanjate da jednog dana dirigujete i Novogodišnjim bečkim koncertom?

- Meni to svakako nije najveća ambicija. Daleko me više ispunjava ono što je kod nas i svi oni osmesi, pozitivna energija i optimizam koji dobijam od naše publike. To smatram posebnom misijom, a kad čovek ima misiju, to je posebna privilegija.

* Često novogodišnje koncerte završavate sa "Maršom na Drini".

- Taj naš marš je jedna divna koračnica vezana za našu tradiciju, koja budi rodoljubiva osećanja i zato je rado izvodimo.

* Šta najviše slušate u slobodno vreme?

- Često kažem da najviše volim da slušam tišinu, jer je potrebno da se malo "resetujem" posle svih tih zvukova. Ali, i dalje uživam u veoma različitoj kvalitetnoj muzici.

* Danas gostujete u Ljubljani i Zagrebu.

- To je na poziv Srpskog društva "Prosvjeta", koje slavi Savindan. Nastupićemo sa narodnim orkestrom i horom. I to je deo tradicije, a naše gostovanje tim ljudima mnogo znači.

* Šta vam je još obeležilo proteklu nedelju mimo muzike?

- Radost moje dece zbog dobrih ocena koje su donela na polugodištu.