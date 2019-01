M. ĆUNKOVIĆ | 26. januar 2019. 12:02 | Komentara: 0

DOBRI poznavaoci jugoslovenske kinematografije ime Ratislave Raje Gačić (78) izgovaraju sa velikim poštovanjem. Glumica koja je kao naturščik ukrasila legendarne filmove "Petrijin venac", "Sok od šljiva", "Nešto između" i druge, za ulogu u "Mirisu poljskog cveća" bila je nominovana za "Zlatnu arenu" na čuvenom Pulskom festivalu. Nije se, međutim, Raja ograničila na naše prostore. Sa legendarnim Džeremijem Ajronsom snimala je film "Matilda", učestvovala je u spotu Stiva Haketa, bivšeg člana grupe "Dženezis", a ono najsvežnije, iz oktobra 2018. je film i serija "Niko nije savršen", italijanskog režisera Đakoma Kampiotija. Raja igra Nonu, majku glavne glumice i baku devojčice obolele od Daunovog sindroma, a kadrove je snimala na Kopaoniku.

- Radila sam sa glumcem Eduardom Leom koji je bio voditelj festivala u San Remu - ističe za naš list uvek vedra i raspoložena Raja. - Snima se i serija, u produkciji Rai uno. Ja sam jedina od srpskih glumica u tom ostvarenju. Režisera sam oduševila. Kad je sleteo u Beograd, nije mogao da sačeka sutradan kasting, pa me je odmah pozvao da dođem u "Hajat", i kasting je obavljen - ispred recepcije. Nikad nije došao na snimanje a da se ne poljubi sa mnom. To mi je bilo jedno od najlepših iskustava.

* Ono sa Džeremijem Ajronsom zauzima posebno mesto u uspomenama?

- Džeremi je Irac, a oni su slični našem mentalitetu. Izuzetno je prirodan, bio je fin sa nama. Gledala sam ga na moru, gde sam sa njim imala scenu, kako sa statistima pije lozovaču iz flaše. Snimali smo u jednom selu kod Tivta, krava propada kroz krov, a on joj daje cveće, kao da je skrenuo pameću. Ja ga ismejavam, kažem mu da je isti Rudolf Valentino. Svi su se smejali kad sam ga zvala Jeremija. Lakše je tako nego Džeremi (smeh).

* Mnogo ranije, popularnost vam je doneo "Miris poljskog cveća"?

- Dobila sam nagradu zagrebačkog "Večernjeg lista", ali Pula... To je meni bio prvi film i, u to vreme, po zakonu nagrada nije mogla da pripadne meni jer sam bila naturščik, a ne profesionalac. "Zlatnu arenu" dobila je Svetlana Bojković za ulogu u filmu "Pas koji je voleo vozove". Nemam ništa protiv Cece, velika je glumica, ali nije ni prineti "Poljskom cveću". Nema veze, ne patim od nagrada. Znala sam da me čekaju šerpa, varjača i troje dece kad se vratim u Užice. Režiser Srđan Karanović je, inače, pola scenarija prepravio po mojim fazonima. Onaj čuveni, za ćevapčić, recimo. Čuvam još tu knjigu snimanja.

Sa režiserom Đakomom Kampiotijem...

* Uloga Petrije u "Petrijinom vencu" je, kažete, bila pisana za vas?

- To mi je rekao Ljuba Tadić. Srđan Karanović je izjavio da ga je Goran Marković ubedio da uzme Mirjanu Karanović, kojoj je to bio prvi film. Pristala sam na epizodnu ulogu. Glumim seljanku, u sceni kada Petrija sadi kupus.

...Mikijem Manojlovićem i Gagom Nikolićem...

* Imate li neke neostvarene želje?

- Sve što zamislim, meni se to ostvari. Nigde ne trčim, ne ulizujem se režiserima. U odličnoj sam formi. Još uvek idem u prodavnicu, na pijacu. Veoma mi je žao što nisam igrala kod Radoša Bajića u "Selo gori, a baba se češlja". Nada Blam i sve ostale glumice su odlične, ali, ipak, oseća se beogradski dijalekt. Ja sam žena iz naroda. Odrasla sam u Ivanjici, udala se u Užicu. Mislim da sam odgovarala odlično za tu jednu ulogu babe. Bila sam pozvana i za jedan Kusturičin film, kao i za "Ko to tamo peva", ali se sve to nije realizovalo. Nema veze, ja ne zovem, ne "trpam" se. Prizemljena sam, nisam se "uzvezdila", mada sam snimila mnogo filmova.



...i u sceni iz filma "Niko nije savršen"