Novosti online | 20. januar 2019. 10:27 |

– Za ovu kilažu stvarno nisam spreman – našalio se Saša, iako se jasno vidi da mu je njegova Zorana laka ko perce.





Na veliku žalost brojnih dama, pop-pevač Saša Kovačević je već skoro dve godine u srećnoj vezi sa misicom Zoranom Tasovac.Da su Saša i Zorana zaista savršen par, koji će najverovatnije već ove godine stati na ludi kamen, dokazuje ne samo to što on njenu ćerkicu Iskru obožava kao da je njegovo rođeno dete, već i njihove zajedničke navike.Naime, oboje veoma drže do zdravog života, pa su svoju liniju doveli do perfekcije.Koliko se to silno vežbanje isplati, najbolje se vidi na fotografiji koju je pevač objavio na Instagramu. Tu ga vidimo kako vidi kako, nag do pasa, svoju dragu u bikiniju drži u naručju na jednoj egzotičnoj destinciji na koju je par nedavno otputovao na odmor.