Novosti online | 19. januar 2019. 20:59 | Komentara: 0

Sloba se ovim povodom nije oglašavao niti je odgovarao na poruke.





Sloba Radanović noć nakon dočeka Srpske Nove godine navodno je proveo sa Natašom Šavijom, kako Skandal prenosi, a nakon toga oglasila se i njegova bivša žena Kija Kockar.- Čula sam za to, i to je bio razlog što do poslednjeg trenutka nisam znala da li ćemo zajedno nastupiti u emisiji "Amidži šou". Međutim, ja sam profesionalac i odradila sam unapred dogovoreni nastup. To je njegov nivo, ali razumem ga jer što više lakih devojaka, to će lakše prikriti da je biseksualac, što je tužno da na taj način laže sebe i druge, svoju porodicu, pa i mene. Ja sam uvek tu da mu pomognem, ali on prvo treba sam sebi da prizna neke stvari i meni je zaista više dosta da se spuštam kako bih njega zaštitila – rekla je Kija za Skandal.Nakon ovoga Kija se oglasila i putem svog Instagram storiju.- Uvek sam se trudila da zaštitim ljude koje volim, pa čak i od njih samoh. Večiti romantik, vitez i bez lažne skromnosti mogu reći da sam uvek bila veliki prijatelj, pa i na svoju štetu, ma uvek na svoju štetu, godinama i mesecima! Verovala sam bezuslovno i sebe uveravala da nekom pomažem! Ali ako neko uporno radi neke stvari, i ne obazire se na posledice svojih postupaka i svojih laži, a ti pokušavaš da zaštitiš istog tog od njega samog! Ja više ne želim da učestvujem u tome, ni kao prijatelj ni kao žena, ni kao poznanik, ni kao ljudsko biće! A ti nastavi da lažeš druge ljude, sebe i mene - poručila je Kija.