E. R. | 19. januar 2019. 13:02 |

SKANDAL koji je poslednjih dana potresao našu estradu, vezan za, navodno, fotografije obnažene Jelene Karleuše koje je objavio fudbaler Ognjen Vranješ, nikako ne predstavlja nešto novo sa čim se suočavaju Srbija i, generalno, ceo region. Slike i snimci, pre svega pevačica i glumica, na kojima se vide intimni delovi tela oduvek su privlačili pažnju kao "zabranjeno voće" i kao nešto što ne može da se vidi na "uobičajenim" provokativnim fotografijama, a sve je eskaliralo otkad je internet ušao u masovnu upotrebu.

Prva asocijacija na ovu temu mnogima je čuveni Severinin 11-minutni "pornić sa jahte", sa biznismenom Milanom Lučićem, iz 2004. godine. Eksplicitni video izazvao je ogromnu pažnju, a prodaja diskova sa narezanim snimkom išla je "k'o alva". Sita se Severina isplakala a zatim je usledila i tužba protiv hrvatskog portala "Indeks" koji je prvi pustio snimak. Pop zvezda je i prošle godine zbog, navodno, golih fotografija bila ponovo na sličan način u centru pažnje, ali sa, ipak, mnogo manjim odjekom u odnosu na porno-snimak.





PROČITAJTE JOŠ - Karleuša se posle tri dana ćutanja oglasila na društvenim mrežema (VIDEO)

Suze je, baš u skladu sa imenom, pustila i Suzana Mančić, pošto je isplivao njen seksi snimak sa prvim suprugom, nekadašnjim članom "Sedmorice mladih" Nebojšom Kunićem. Pričalo se da su je zbog svega zadesili i zdravstveni problemi, ali, sve to kao da je nije učinilo dovoljno opreznom, pa je kasnije u javnost dospela još jedna njena "kućna radinost", sa aktuelnim izabranikom, Grkom Simeonom Ocomokosom. Obožavaoci Suzaninog dela i tela bili su zadovoljni, pre svega, zbog toga što je kvalitet snimka bio na znatno višem nivou u odnosu na "debi", a prodavci diskova su, baš kao i u Severininom slučaju, trljali ruke i punili džepove.

Ratko Božović, Foto Tanjug







Pre tri godine u centru pažnje bila je Dara Bubamara. Kada je procurila njena intimna prepiska začinjena eksplicitnim fotografijama, folkerka je navodila da je sve to slala svom suprugu Milanu, a mediji su brujali o "vrućem" dopisivanju sa jednim poznatim srpskim fudbalerom. Ni Dara, poput Severine i Suzane, nije ostala samo na "premijeri". Već krajem 2016. pojedini mediji su objavili nove šokantne prepiske i slike koje su, navodno, nastale u isto vreme kad i one koje su Dari donele prvu "aferu". Njena tadašnja velika "estradna rivalka" Jelena Karleuša, sa kojom je dugo bila na "ratnoj nozi", oštro je osudila Daru zbog takvih skandala, a onda se i njoj samoj desilo da se javnost sladi fotografijama na kojima je, navodno, ona "kao od majke rođena".

Ovi, i mnogi drugi slični slučajevi, kao po pravilu su izazivali šok javnosti, ali i spekulacije da li je sve to baš "slučajno isplivalo" ili se takve stvari rade sa namerom, zarad vraćanja u fokus javnosti, dizanja karijera u padu, ali i porasta čitanosti pojedinih tabloida i veb-portala koji bez zadrške objavljuju necenzurisane slike.

Marko Braković, Foto Predrag Marković





Sociolog kulture, profesor Ratko Božović, za "Novosti", ističe da je u svim tim situacijama došlo do zloupotrebe privatnosti i intime:

- Malo smo pobrkali stvari jer smo na lak način zgazili ljude zbog profita i javne prezentacije, skandala i spektakla. Intima je postavljena kao komercijalni element, a ispaštaju porodica i ličnost koja je, u svojoj golotinji, to što jeste. To sve dolazi iz jednog centra, svi tabloidi donesu gotovo identičan materijal. To je kampanja da se zgazi jedna ličnost koja je "zaslužila" da bude zgažena. Te stvari su dobrodošle da se skrene pažnja sa onog što je bitno na nebitno. One ne zaslužuju da budu na naslovnim stranama, iz hiljadu razloga.





PROČITAJTE JOŠ - OVAKAV JAVNI LINČ NIKO NE ZASLUŽUJE: Karleuši blokiran nalog na “Tviteru”, podržali je majka, “Grand produkcija”...





Profesor Božović se slaže sa konstatacijom da su mnoge "kočnice" nestale pojavom interneta.

JELENA, Foto promo



- Izgubljene su mere u onom što se zove etika i estetika - objašnjava Božović. - Mislim da su ljudi koji naprave to bilo kome, na takav način, sumnjivi sa stanovišta karaktera. Uopšte se ne računa da su tu neka porodica i neka deca. Nemojmo misliti da su oni koji prave te skandale anđeli. To obično rade ljudi koji misle da ako su oni lopovi, onda su i svi drugi lopovi. Svejedno je da li su slike falsifikat ili ne, to me ne interesuje. Ti koji su to učinili - učinili su sa veoma spornim motivima.

Psihoterapeut, pisac i kolumnista Marko Braković za naš list kaže da se ovakvi snimci nekad planski puštaju, kako bi se osvežila nečija propala ili zapuštena karijera, kao i da bi osobe koje se bave prostitucijom (protiv koje on nema ništa) mogle da povećaju cenu svog rada.

SUZANA, Foto V. Danilov

- Naravno, nekad se dešavaju i zloupotrebe kao i osvete frustriranih partnera, a nije nemoguće i da snimak slučajno, našom greškom, postane viralan, kao što se desilo sa nekim poslanicima pre nekoliko godina - veli Branković. - Narod voli da vidi nesreću javnih ličnosti, jer onda manje misli o vlastitoj. Ljudi su bića koja vole da voajerišu i to je, zajedno sa egzibicionizmom, u našoj prirodi, i predstavlja inherentnu osobinu još iz perioda pećinskog života. Na toj činjenici zasnovani su mnogi današnji fenomeni, kao što je, na primer, rijaliti.

DARA, Foto V. Danilov

U dalekoj prošlosti je, naglašava Braković, bilo i gore:

- Ljudi su po koloseumima gledali ubijanja i plaćali ulaznice za to, isto kao što mi danas plaćamo pretplatu za porno-kanale ili non-stop rijaliti kablovske kanale. O tome pišem u svom novom romanu "Ljudski aparat".

SEVERINA, Foto promo

Često se, u ovakvim slučajevima, čuje - dotakli smo dno. Onda nas svaka nova slika ili snimak uvere da dna nema. Da je moral uveliko predao partiju pred beskrupuloznošću, pred onih čuvenih Orvelovih 15 minuta slave, i pred onom mnogo starijom a tako surovom izrekom - cilj ne bira sredstvo.