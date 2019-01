View this post on Instagram

Dragi moji, hvala vam na divnim porukama i čestitkama povodim mog rođendana, ganuli ste me. Ja ću danas, za svoj rođendan, menjati svoju želju za želju da se svi uzdržimo i uzmemo u obzir ove dve divne devojčice koje pate. Budimo ljudi, mislimo na decu!