E. R. | 14. januar 2019. 21:11 |

SKANDAL koji potresa srpsku estradu, vezan za folkerku Jelenu Karleušu, njenog supruga, proslavljenog srpskog fudbalskog asa Duška Tošića i Ognjena Vranješa, fudbalera iz Republike Srpske koji je, navodno, krivac za bračnu krizu popularnog para, dobio je juče novu dimenziju. Na internetu su osvanule fotografije obnažene Karleuše u provokativnim pozama. Slike su, navodno, nastale prilikom razgovora Jelene i Ognjena na "Fejs tajmu". Na eksplicitnim fotografijama vidi se da je JK gola, isključivo ogrnuta peškirom. Slike govore u prilog tome da su Vranješ i estradna zvezda, kako se navodilo, imali aferu, uprkos demantiju bračnog para Karleuša-Tošić, i tvrdnjama da je sa njihovim brakom sve u redu.

Pored fotografija na kojima je pevačica kao od majke rođena, osvanuo je Jecin snimak sa Akropolja - najverovatnije iz perioda dok je kontroverzni Vranješ, sada član belgijskog Anderlehta, nosio dres atinskog AEK-a. Na snimku se vidi kako Vranješ i Karleuša šetaju sunčanim Akropoljem, a od Tošića - ni T.

Podsećamo, folk diva je, ne tako davno, žestoko kritikovala dugogodišnju "protivnicu" Daru Bubamaru zbog, takođe, golih slika koje su isplivale u javnost. Sada je, evo, dočekala da se isto to i njoj desi.

JELENA: NISAM NA SLIKAMA

JELENA se sinoć, oko 19 časova, konačno oglasila povodom golih slika na svom tviter-profilu i poručila da na njima nije ona!

- Povodom sadržaja koji kruži internetom, imam da izjavim sledeće: na većini objavljenih fotografija se ne nalazim ja i reč je o foto-montaži koju svako malo veštiji sa kompjuterom može da napravi. Neki od sadržaja su fotografije ukradene iz mog telefona, dorađene i plasirane da se naudi meni i mojoj porodici. Naravno, saznanja su mi da iza ovoga ne stoji jedan čovek, već čitava organizacija. Svi oni koji stoje iza ovog, pravno će odgovarati.





TOŠIĆ: BIĆEMO JOŠ JAČI

Duško je kratko prokomentarisao navodnu Jeleninu aferu:

- Šta da kažem, bićemo još jači, a go*vna neka k***ju - istakao je Tošić.

Inače, pevačica je kupila kartu i odmah se uputila na aerodrom, odakle je otputovala kod supruga u Kinu, prenosi Telegraf.rs.

OGNjEN: PRESVETA IZIGRAVA BITNOST

KONTROVERZNI fudbaler Ognjen Vranješ obratio se danas pismom medijima, u kome navodi da ne bi potezao ovakve stvari da nije izložen torturi, optužbama i pretnjama njegovoj porodici od strane gospođe i gospodina Karleuša.

- S obzirom na to da su spremni na sve u odbrani sebe i svoje porodice, ja sam spreman da kažem i dokažem istinu koja je sledeća: Jelena i ja smo se upoznali preko "Instagrama" pre dve godine kada je sve i počelo - piše Vranješ u pismu. - Tamo smo i brojeve razmenili i ušli u sve ovo. Za te dve godine doživeli smo i preživeli sve i svašta, od zajedničkih putovanja, dolaženja kod mene u Atinu, viđanja na raznim mestima, pa čak i kod nje u kući, do skidanja tvitova o Krstajiću i mog komentarisanja svega toga. U svemu tome je bilo lepih i manje lepih stvari. Presveta Jelena sada izigrava jaku ženu i bitnost, a preko prijatelja i poznanika moli i plače, što je karakteristično za gospođu kad joj nešto treba, da demantujem i ne iznosim njen prljav veš. Ja niti sam fan, niti paćenik, niti psihopata, kako ona želi da me predstavi, pre će to biti ona, i za sve što kažem imam dokaze. Nisam nikoga niti jurio, niti prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno, uz obostrano zadovoljstvo. Prema tome, gospodine Karleuša i gospođo Tošić, krivce tražite među vama samima, ne kod mene. Kasno ste se setili patetike i spinovanja. Meni je jako žao moje porodice koja je izložena svemu ovome, ali ovo je jedini način da kažem istinu i time zaštitim sebe i porodicu daljih optužbi.