Novosti online | 13. januar 2019. 07:14 | Komentara: 0

Afera najbogatijeg čoveka na svetu Džefa Bezosa (54), osnivača Amazona i voditeljke Loren Sančes (49) postala je javna nakon što se ona hvalila svojim prijateljima.Sančes, nekadašnja voditeljka televizije "Fox", nije se baš potrudila da sakrije tajnu vezu. Kako navodi "Page Six", Sančesova je prosledila slike Bezosovih genitalija koje joj je on slao zajedno sa drugim golišavim selfijima i eksplicitnim tekstualnim porukama u kojima joj je izjavljivao ljubav.Jedan od njenih prijatelja je prosledio poruke "Nešenel Enkvajereru" nakon čega je počela istraga njihove romanse, navodi jedan izvor. Jedan od izvora koji tvrdi da je video fotografiju Bezosovih genitalija rekao je: "On je veliki".Sančesova nije želela da komentariše navode, kada je "Dejli mejl" pokušao da je kontaktira. Ona i njen otuđeni 53-godišnji suprug su navodno rešili da se prijateljski razvedu i da ne idu na sud.Konsultovali su slavnog advokata Loru Vaser da im oko toga pomogne.Časopis "Enkvajerer", koji je pratio par četiri meseca nakon što su Sančesova i njena sestra putovale Bezosovim privatnim avionom u oktobru, tvrdi da je u jednom trenutku Bezosova supruga otkrila njihovu aferu kada je jednog dana pogledala plan leta i našla ime voditeljke kao jedino na listi putnika.Kako "Dejli mejl" navodi, ljubavnici su viđeni i u jednom popularnom holivudskom restoranu kako se "ponašaju poput zaljubljenih tinejdžera" svega nekoliko dana nakon što je Mekenzi saznala da je muž vara.Za vezu osnivača "Amazona" i voditeljke je ceo svet saznao ubrzo nakon što je on objavio da se razvodi od supruge Mekenzi, piše Blic pozivajući se na svetske medije.Inače Sančesova ima dvoje dece sa Vajtselom, kao i još jedno dete iz prethodne veze. Džef i Mekenzi Bezos imaju četvoro dece.