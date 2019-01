M. Ćunković | 12. januar 2019. 20:15 | Komentara: 0

NOVI domaći film "Taksi bluz", čija premijera je zakazana za 16. januar, donosi nam, u glavnoj ulozi, Andriju Miloševića. U mešavini romantične komedije i "roud muvija", pod rediteljskom palicom Miroslava Stamatova, on tumači lik Marka, propalog dramaturga koji godinama radi kao taksista i onda, tokom jedne noći, doživljava urnebesne avanture. Protagonisti ostalih rola su Sergej Trifunović, Milena Predić, Todor Jovanović, Aleksandar Tomić, Nikola Đuričko, Bojan Dimitrijević i Boris Milivojević.

Na pitanje kakav je Marko, Andrija Milošević, za "Novosti", odgovara:

- On je čovek koji tumara kroz život. Nezadovoljan sobom, živi dane po šablonu. Ta jedna noć će, međutim, promeniti sve.

Pročitajte još - Domaći film „Taksi bluz" 17. januara u velikoj sali Kombank dvorane

* Producent ste filma, trend da glumci to rade ne jenjava?

- Ja sam sve ono što hoću i mogu da budem. Glumac producent - to nije trend, to je svuda u svetu standard. To je borba da radiš ono što misliš da je najbolje. Ne možete film da snimate iz nužde. Radite ga jer verujete u svoj dar, i verujete da će publika to da prepozna.

* Ima li bluza u "Taksi bluzu"? Kakvu muziku inače slušate?

- Slušam sve žanrove, pod uslovom da su kvalitetni. Volim muziku, ona me inspiriše. Pišem za decu, a pišem i poeziju koja se tiče mene lično. To je poezija u glavi.

* Lane ste postali vlasnik i upravnik Teatra na Brdu?

- Za sada je publika, kojoj sam zahvalan na interesovanju, pokazala da smo i Opština Čukarica i mi bili u pravu kad smo pokrenuli ovaj projekat. Teatar na Brdu je zaživeo i doneo novi začin kulturnom životu Banovog brda i grada u celini.

* Nedavno je tamo premijerno izvedena komedija "Šećer je sitan osim kad je kocka", pisca i reditelja Nikole Pejakovića, koja je stalno rasprodata?

- Bili smo na Koljinom beogradskom koncertu i uživali. Sjajan je tip, beskrajno talentovan i inspirativan. Radili smo po ubrzanom modelu Juseina Bolta, ali smo uspeli da stvorimo sjajnu predstavu, neobičan doživljaj ljubavi jednog neobičnog čoveka. Cilj Teatra na Brdu je da dovodi pod svoj krov sve najtalentovanije ljude iz regiona i sveta. Pozorište je moja kuća i moj život. Uskoro pripremamo još iznenađenja za publiku.

* Marinko Madžgalj vam je bio veliki prijatelj, imali ste 15. decembra u pozorištu veče posvećeno njemu?

- Bila je to noć za pamćenje. To će postati tradicija u decembru, u Teatru na Brdu.

* Marko Nikolić je poslednji u nizu velikih glumaca koji su nas napustili?

- Moramo dalje. Naša obaveza je da ih se sećamo, i da nastave da žive u pričama i legendama. Mnogo dobrih ljudi je otišlo zauvek, otići ćemo i mi u jednom trenutku. Dok smo tu, trudićemo se da ih nikad ne zaboravimo.

* Veoma ste aktivni i duhoviti na "Insta-gramu"?

- Meni je sve to zabavno. Ne mislim na reakcije, nije mi imperativ da zabavim. Ja tako živim i delim to sa ljudima. To što postavljam na "Instagram" - to nisu fore, nije amaterski pokušaj da budem duhovit, već zabeležen trenutak inspiracije. Zato ljudi to i vole jer je iskreno, nema foliranja. Najbitnije je - ne vređam nikog da bih bio faca u mom malom društvu. Internet humor se bazira na uvredi kao temelju zabave. Ja uvek biram pošteniji, teži put koji traži zrno znanja.

SVE VIŠE SE PAZIM

GOTOVO u isto vreme Andrija Milošević je bio prisutan u šou programima "Tvoje lice zvuči poznato" i "Izvedi me", serijama "Mamini sinovi" i "Ubice mog oca", uz film i pozorište. Upitan da li nekad oseti premor, zasićenje, glumac je za naš list rekao:

- Baš taj period koji ste pomenuli psihofizički me je devastirao i od tada se više pazim. Sada sebi dajem oduška, zastanem da razmislim, pa opet napred. Vrlo je važno, u svoj ovoj brzini, da imate vremena za slušanje sopstvenih misli.