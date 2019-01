Milica BOBINAC | 13. januar 2019. 15:46 | Komentara: 0

SRBIJA je mala zemlja i zato treba svi da se družimo - reči su čoveka koji između sebe kao novinara kojeg duže od decenije viđamo na malim ekranima, i seljaka ne pravi razliku. Uroš Davidović, autor i voditelj "Bolje zemlje" i odskoro domaćin "Prela u našem sokaku" na Hepiju kaže da nikad nije smatrao da je "zvezda", a svi ostali samo običan svet.

Gledaoci su nagradili njegovu spontanost, dostupnost i hrabrost da naglas govori o problemima u društvu, uvrstivši ga među omiljena TV lica, a njegovo autorsko čedo u najgledanije emisije iz oblasti poljoprivrede. Otkako je 2005. "Dobra zemlja" počela da se prikazuje na nekadašnjoj TV B 92, negovao je prijateljski odnos sa sagovornicima, a taj stil zadržao je i danas u emisiji malo drugačijeg naziva.

- U "Boljoj zemlji" govorimo o lepim stvarima, kao i o problemima sa kojima se susreću naši poljoprivrednici. Ova emisija predstavlja "miks" duhovitih ljudskih priča i stručnih tema na kraju prelivenih čašom žuči - naglašava Davidović.



- Nedavno smo snimali kako se peče rakija od dunja, gde nam je domaćin, prava momčina, što se kaže, ispričao da od ranog jutra do kasno u noć proizvodi ovo alkoholno piće. Okupi se društvo, peče se prase na ražnju, zasvira muzika... Naravno, malo se i popije, pa se nađe tu i poneka "ženska". A kada sam ga upitao zašto dame dolaze, objasnio mi je da su one najbolje degustatorke i da su tu iz stručnih, a ne iz nekih nemoralnih razloga.

* Od septembra 2018. deo ste emisije "Prelo u našem sokaku". Da li je bilo teško uklopiti poljoprivredu i zabavu?

- Za razliku od "Prela", "Bolja zemlja" ume da bude tužna emisija. Baš taj kontrast me je privukao. Dešavalo mi se da sam pre podne na njivi, u čizmama, umazan od ulja i u radničkom odelu, a onda odem kući, obučem smoking i tako "namontiran" izađem na scenu da pričam o sasvim drugačijim, zabavnim temama. Ipak, obe emisije imaju sličnu funkciju - da opišu život u svim delovima Srbije i prikažu lepote naše zemlje.

* Koliko vam prija ovaj izlet?

- Snašao sam se iznenađujuće dobro. Ako postoji nešto za šta sam mislio da nikad neću raditi, to je da ću biti voditelj zabavnog programa. Nisam očekivao da će u "Prelu" sve tako glatko da ide. Na tome zahvaljujem celoj ekipi emisije. Moja partnerka Bojana Ristivojević je spontana i ljubazna i imamo odličnu komunikaciju. I lepa je, ali posmatram je samo kao koleginicu!

* Kakvi su bili prvi komentari vernih gledalaca "Bolje zemlje" videvši vas u drugačijem izdanju?

- Bilo je to veliko iznenađenje za njih, ali mi je drago da je TV Hepi prepoznala moj talenat za ovakvu vrstu programa. Komentari su bili pozitivni, pa sada mnogi poljoprivrednici gledaju "Prelo". Ipak, zabavne emisije su mi samo hobi. Nikad sebe nisam video kao novinara, već isključivo kao veterinara, jer sam se za to školovao ali, eto, i to se desilo. Ne znam šta će biti sledeće. Možda ćete me videti kako vodim vesti ili "Loto" (smeh). Najvažnije je da se posao obavlja pošteno i kvalitetno i da se, pritom, misli na publiku. Za moje ime će uvek ostati vezani srpsko selo i poljoprivreda. Bez toga ne želim da ulazim ni u jedan novi projekat.

* Čini se da Hepi TV insistira na domaćem programu?

- Mnogi ljudi zamišljaju televiziju kao nešto misteriozno i spektakularno. Međutim, ona je kao i svaka druga fabrika koja plasira svoj proizvod. I uvek se postavlja pitanje da li ćemo da ga uvozimo ili sami proizvodimo. Svaka TV stanica može da kupi strani program, poput turskih serija, a ako imamo domaće emisije novac ćemo sačuvati u svojoj zemlji. Smatram da je patriotski poslovati na taj način, jer imamo dovoljno kapaciteta, ljudi i znanja. Rodoljublje bi trebalo da se isplati. Zajedničkim snagama moramo da se potrudimo da od Srbije napravimo bolju zemlju.

* Publika vas voli i "Bolja zemlja" beleži visok rejting. Šta vas je proslavilo?

- Prelomna tačka u mojoj karijeri su guze, odnosno konstatacija da država kupuje luksuzne automobile i da nežne zadnjice zvaničnika ne mogu da sednu u "ladu", već samo u mnogo skuplja vozila. To je pokazalo ljudima šta mislim o određenim stvarima, što je u stvari bilo kolektivno mišljenje. Tada me je narod prepoznao u medijskom smislu.

* Da li ste ikad dobijali packe zbog takvih javno izgovorenih reči?

- Oduvek. I dobijaću ih. Hvalim ono pozitivno u društvu, ali ne želim sebe da sputavam i zato govorim i o svemu negativnom što postoji. Probleme ne treba kriti. Narod, na kraju krajeva, sve zna. Pre 10 godina sam dobijao konkretne pretnje i bilo ih je mnogo više nego danas. Svaka medalja ima i pozitivnu i negativnu stranu, a ja se trudim da sve prikažem samo onako kako jeste. Ni protiv koga i ni za koga. A to je posao svakog novinara.



* Koliko vam je karakteristična gestikulacija i mimika pomogla da steknete simpatije gledalaca?

- Važno je da napomenem da sam takav i privatno i da nikad nisam vežbao pred ogledalom. Ponašam se spontano, a tu svoju prirodnost preneo sam i na mali ekran. Priznajem da ponekad preteram sa gestikulacijom, ali to je jače od mene.

* Dobijate li ponude da pređete na neku drugu televiziju?

- Neprestano, ali neću menjati frekvenciju. Zasad sam zadovoljan na Hepiju, ali ko zna... Život je more kojim plovimo u beskraj.





POLjOPRIVREDNICI NA "FEJSU"

OSIM pred kamerama, Davidović sa gostima i gledaocima komunicira i putem fejsbuk-grupe, koja trenutno broji 120.000 realnih članova.

- "Dobra zemlja" je na "Fejsu" spontano počela sa radom još dok se emisija prikazivala na B 92. Ogroman broj poljoprivrednika u njoj razmenjuje iskustva i mišljenja i, iskreno, nisam očekivao da će postati toliko popularna. U njoj postoje jasna pravila, a najvažnije je da sve što se objavi mora da ima veze sa poljoprivredom - objašnjava Uroš.