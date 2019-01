NovostiOnline | 05. januar 2019. 12:30 | Komentara: 0





– Ceo ovaj projekat je osmišljen da se ljudi zapitaju oko stvari koje nas okružuju i ne promoviše ništa loše, nego upravo osuđuje sve ono što je loše, a srećemo se sa tim svakodnevno. Naziv “Marihuana” je izvučen iz teksta pesme, pa sam odlučio da iskoristim viralnost celog ovog projekta i ukažem na ogromnu prisutnost marihuane u našem društvu, ukazujući na to da mladim generacijama to ne sme da bude tabu-tema, nego da roditelji pričaju o tome sa njima i objasne sva loša dejstva.

Aleksandar Milić Mili, frontmen grupe Miligram, napravio je opštu pometnju novom pesmom “Marihuana”, u kojoj je ukrstio glas sa Jelenom Karleušom. Mili ne krije da je ovim duetom namerno želeo da isprovocira javnost, ali i pokrene debatu o lakim drogama.– Ceo ovaj projekat je osmišljen da se ljudi zapitaju oko stvari koje nas okružuju i ne promoviše ništa loše, nego upravo osuđuje sve ono što je loše, a srećemo se sa tim svakodnevno. Naziv “Marihuana” je izvučen iz teksta pesme, pa sam odlučio da iskoristim viralnost celog ovog projekta i ukažem na ogromnu prisutnost marihuane u našem društvu, ukazujući na to da mladim generacijama to ne sme da bude tabu-tema, nego da roditelji pričaju o tome sa njima i objasne sva loša dejstva.







Drugi aspekt je iznošenje medicinske marihuane kao teme za debatu da li ljudi koji se bore sa najtežim oblicima bolesti, a konzumiranje medicinske marihuane im pomaže, treba to da kupe u prvoj apoteci ili nabavljaju to na raznorazne načine švercujući iz inostranstva. Smatram da je to bitna tema o kojoj se mora raspravljati na nivoima koji su zaduženi za to, a mnoge zemlje su već legalizovale taj tretman kao uspešan za određeni broj ljudi. Da li slediti taj primer ili ne, u našoj zemlji je pitanje - rekao je Mili.