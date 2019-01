Novosti Online | 04. januar 2019. 22:54 | Komentara: 0

SLAVNE osobe svim silama pokušavaju svoj ljubavni život da zadrže za sebe, ali to im retko kad uspeva. Ove zvezde našle su se na “udaru” bivših partnera koji su ih u javnosti raskrinkali kao loše ljubavnike.





Hju Hefner

Medijski mogul je poznat po svojim Plejboj žurkama koje se održavaju u njegovoj vili, na kojima upoznaje i zanosne zečice, poput Kristal Haris, koja mu je sada i supruga. Ipak, u početku Kristal nije bila zadovoljna Hefnerovim seksualnim umećem. U intervjuu sa Hauardom Sternom, Kristal je priznala da im je “seks trajao dve sekunde“ te da su jako retko bilo intimni. Takođe je otkrila da je Hju nesiguran u svoje telo te da nikada ne skida odeću. "Nikada ga nisam videla golog", rekla je ona.





Paris Hilton

Nik Karter, bivši član benda Bekstrit bojs, kratko vreme je bio u vezi s Paris Hilton, a jednom prilikom je otkrio da je bio vrlo razočaran. "Bila je pijana i koliko sam ja video, nije volela seks. Oslanjala se na droge i alkohol kako bi sebi podigla samopouzdanje i često je bila toliko 'ubijena' da nije mogla ništa ni da radi". Osim Nika, mnogi su komentarisali njen privatni snimak na kom izgleda “nezainteresovano i jadno”.

Anđelina Džoli

Svojevremeno su je nazivali najlepšom ženom na svetu, ali Bili Bob Torton, njen bivši partner, je izjavio: "Katkad s modelima i glumicama, najseksi osobama na svetu, može biti kao da... kauč". Takođe, glumac je jednom rekao da je Anđelina vrlo dosadna, što je teško verovati, s obzirom na njenu poznatu ljubav prema noževima, lancima i bičevima.

Foto EPA







Čarli Šin

Iako je poznat kao ženskaroš, Čarli Šin je loš i sebičan ljubavnik. Barem tako tvrdi njegova bivša žena Deniz Ričards. Ona tvrdi da je Čarli uvek bio fokusiran na to da zadovolji svoje potrebe, dok bi njene zanemarivao te da bi, tokom seksa, gledao porniće. Čarli je imao 'avanture' i s porno-zvezdama, od kojih neke tvrde da je odličan ljubavnik.

Foto EPA







Rasel Brend

Sam Rasel Brend se, u “divljim danima”, hvalio brojnim aferama sa slavnim ženama i ludim seksualnim avanturama. No, jedna od njegovih partnerki, Džordžina Bejli je izjavila da je Brand bio pravo razočaranje u krevetu. Naime, za vreme seksa se drao 'Qué?', po čemu je poznat Džordžinin deda, glumac Endru Sač. To je ispričala da bi mu se osvetila za to što je on na radiju u sred programa, zvao njenog dedu i rekao mu da je imao seks s njegovom unukom.

Foto EPA







Tajger Vuds

Golfer, poznat po tome što je svoju suprugu prevario mali milion puta sa različitim ženama, je takođe bio razočaranje u krevetu, otkriva dvadesetčetvorogodišnja konobarica Džejmi Grubs, s kojom se viđao dve godine.

Foto EPA



Autor: Superžena