Dragana Mirković nakon 20 godina, koliko traje netrpeljivost između nje i folk zvezde Cece Ražnatović, otvoreno je priznala da problem među njima postoji, te da ona nikada nije bila zaštićena kao Ceca, ali da nije očekivala da će problem nastati i onog dana kada su se srele na RTS-u i kada joj je Mirkovićeva rekla: "Dobro veče".- Fin susret i ljubazno "dobro veče" izazvalo je nešto što nisam očekivala. Ja sam osoba koja je pozitivna, vesela, ne volim negativnu energiju, a najbitnije je da sam osoba koja oprašta. Ja sam žena koja ima miran život, porodicu u kojoj stvarno vlada mir - počela je Dragana.- Sve je bilo usred mog intervjua, ja sam pozvana na RTS i ispoštovana sam maksimalno. Oni su sami predložili da to bude od 18 časova jer treba se organizovati, doputovati... Bilo je divno, publika fenomenalna, svi su me toplo dočekali... Usred mog intervjua, ona nije znala da se snima... naišla je sa svojom ekipom i ja sam sa osmehom: "O, pa dobro veče". Pre toga se nismo srele nekih, možda, 7 godina... U međuvremenu, za to vreme, se nikad nismo ni srele, ni čule - rekla je Dragana, a onda je nastavila na temu susreta na RTS-u.- Nismo bile same, bilo je bar desetak ljudi. Rekla sam: "Dobro veče", gde me je dočekala jedna izuzetno besna faca! Bilo mi je neprijatno zbog ljudi koji su bili prisutni, ali ona je demonstrativno uletela u garderobu. Smeh koji se čuje na kraju je smeh novinara na koji sam se ja nasmejala. Ja tako govorim, sa osmehom, to je moj način izražavanja i to svi znaju! Reći "dobro veče" i to shvatiti kao provokaciju, ja to ne mogu da razumem - objasnila je Dragana.Na pitanje voditelja da li to znači da među pevačicama nema problema, Dragana je strogo rekla:- Ja ne kažem da nema problema, ja kažem da u ovoj situaciji nema problema! Posle svega, Ceca je iskoristila je krsnu slavu gde, umesto da se druži i da uživa sa gostima, ona izađe i sa novinarima priča o tome. Ja to shvatam kao jedan ružan način vređanja ili prozivanja koleginice. Ja to nikada o njoj nisam rekla i neka mi neko pronađe audio ili video snimak gde sam ja nešto pričala o njoj. Ja prvi put dolazim u ovakvu situaciji, a toliku podršku kolega sam dobila nakon svega ovoga. Kažu: "Svaka čast Dragana, još jednom si pokazala ko si i šta si, a o drugoj strani nećemo da pričamo". Ali, ja to neću da zloupotrebljavam. I, da, "mi sve znamo". I činjenica je da novinari i estrada sve znaju! - rekla je Dragana aludirajući na koleginicu.Kako je rekla, od Cece je doživljavala loše stvari.- Sve datira od '90 kad nije bilo nimalo naivno i kada sam ja doživljavala toliko teških stvari od Cece i njene ekipe. Ja sam uvek birala da se sklanjam. I, došao je trenutak da Ceca bude zabranjena na ovoj televiziji zbog ružnih stvari koje je učinila čelnim ljudima - počela je Dragana na temu toga od kada datira sukob.Nakon zabrane na Pinku Ceca se čula sa Draganom koja joj je, kako je rekla, otvorila vrata DM sat televizije. Međutim, nakon što se Ceca vratila na Pink stvari su se ponovo promenile.- Nakon toga, kad se vratila na Pink i dobila svoje ljude, sve je došlo na staro. Ja sam opet preživljavala neke stvari od njenih ljudi i svi znaju ko su ti ljudi! Ja sam toliko ćutala i sad kad smo se srele nakon toliko godina smatrala sam da je najkulturnije reći: "Dobro veče". Mi smo koleginice. Ja i dalje ne mogu da verujem šta se meni dogodilo, ali opet da se sretnemo - opet bih rekla "Dobro veče" - rekla je Dragana dodavši:Ona bi trebalo najviše da me poštuje jer sam bila tu kad joj je bilo najviše potrebno.Kada je u pitanju Cecina izjava na temu odnosa nje i Dragane, a koju je okupljenim medijima dala u noći kada je proslavljala krsnu slavu, Mirkovićeva kaže da ne želi da veruje u to da joj Ceca nije iskreno poželela hit u 2019. godini, kao što je rekla.- Ja želim da verujem da je ona to od srca poželela, bez obzira što mi svi kažu da nije bilo tako. Mada, ja mislim da ni meni ni Ceci ne trebaju više hitovi. Evo, ja želim da postavim samo jedno pitanje - da li ijedna moja reč izaziva? I u ovom snimku, i ovo sada što pričam, sve što ste ikada čuli? A mene su pokušali da izazovu da kažem nešto protiv Cece i ja sam izazivala bes tih novinara - rekla je Dragana.- Šta bi bilo da sam ja ovo izgovorila na svojoj krsnoj slavi?! Pa mene bi razapeli. Evo, ja se izvinjavam svima što danas govorim "dobar dan", pošto je to očigledno uvreda - dodala je.Za kraj, na pitanje voditelja "Premijera vikend specijala" šta bi poručila Ceci koja je u tom trenutku od kuće pratila emisiju, Dragana je rekla:- Želim joj dobar dan, ali iskreno joj želim dobar dan.