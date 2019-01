Tihana MIRKOVIĆ | 02. januar 2019. 08:39 |

RAZIGRANA i vesela, lepa glumica Ivana Dudić ne krije tajnu zašto joj oči zablistaju svaki put kada priča o svom životnom pozivu - glumi. To je za nju najveća sreća i dar, te u razgovoru za "Novosti" ističe da je retkost da se neko bavi onim što je studirao i što voli. Gledamo je u tri serije: "Urgentni centar", "Ubice mog oca" i "Istine i laži", dok četvrtu "Senke nad Balkanom" Ivana snima.

- Zapravo trenutno radimo i "Istine i laži". Kako snimamo svakodnevno od jutra do mraka, ništa mi to ne pada teško, ali nije mi lako da se "prebacujem" iz serijala "Istine i laži" u "Senke nad Balkanom" i obrnuto. Budući da igram i predstave, sve ume da bude malo naporno - otkriva nam Ivana ne skidajući osmeh sa lica, dok se strpljivo na početku našeg razgovora slika za znatiželjnim obožavaocima.

Nekadašnja balkanska kraljica magije navikla je na "fanove", budući da je od malih nogu delila scenu sa ocem Dragoslavom Dudićem Dudinijem, te svojom magijom i trikovima očaravala publiku. Na pitanje da li joj smeta što joj stalno neko prilazi, kaže da se privikla, te da je sve u redu dok god joj se ljudi pristojno obraćaju.



PROČITAJTE JOŠ - Ivana Dudić: Još čuvam keca u rukavu

Činjenica da trenutno igra nekoliko rola vrlo je raduje, jer može da se pokaže u različitom svetlu.

- Serije su skroz drugačije žanrovski, ali je ekipa svuda dobra. Prihvatili su me. Samo što me kolege zezaju da ne silazim sa TV-a - kaže Ivana.

U serijal "Istine i laži" došla je posle poziva na probno snimanje za rolu jednog od glavnih negativaca i sve je "kliknulo" kako treba. Kod biranja projekata žanr joj nije presudan, jer je 27-godišnjoj Beograđanki najvažnije s kim sarađuje.

- Bitno mi je ko režira, ko igra, te da je prisutna zdrava radna atmosfera. Da se zna kada se radi, a kada se šali. Iako snimanja traju i po 12 sati, meni to ne predstavlja problem. Osećam se veoma počastvovano što se bavim ovim poslom. Ni za šta ga ne bih menjala - iskrena je Dudićeva.

Od rola u kojima je gledamo, bliže su joj Nataša Bajić u "Urgentnom centru" i Milanka Drakulić u serijalu "Ubice mog oca"





- Njih dve su slične jer imaju emotivne probleme. Volim da tumačim takve likove. Da sam nežna i dobra. Dok je Una Radović u "Istinama i lažima" potpuna suprotnost meni. Ta žena ruši sve pred sobom. Nije da nije prijatno, ali nekako to nisam ja.

* Šta vam je do sada bio najveći izazov u karijeri?

- Da opravdam poverenje koje sam dobila od Nataše Drakulić i Gage Antonijevića. U serijalu "Ubice mog oca" igrala sam scenu gde je moj lik maltretiran i silovan. Emotivno je bilo veoma izazovno. Baš sam se ozbiljno spremala. Ipak, bilo je lako igrati, jer je dobro napisano. Sa druge strane imala sam i priliku da dokažem da to mogu, iako sam mlada glumica.

VERUJTE! * ŠTA biste poželeli čitaocima "Novosti" u Novoj godini? - Poželela bih im da veruju! Šta god da zamisle u novogodišnjoj noći da imaju poverenje da će se ostvariti! Ja već jesam i meni su se želje ispunile!





* Kako ste se osećali kada ste dobili prvu ulogu?

- Kao kada svako dobije prvi posao. Rekli su mi da sam preko noći postala zvezda, ali ja sam od četvrte godine Akademije radila pomalo, igrala neke sporedne, male uloge. Tako sam stekla osećaj o tome i upoznavala sam se sa celim ovim svetom. Imala sam sreće da posle fakulteta dobijem prvu ulogu i tada sam se osećala kao da sam osvojila svet!

* Šta vas je privuklo glumi?

- Tek pred kraj srednje škole sam se zainteresovala. S obzirom na to da sam se bavila mađioničarstvom, scena me je oduvek privlačila, te je za mene logičan sled bio da pređem sa mađioničarske na glumačku scenu.

* Kako pamtite period mađioničarstva?

- Kao neko bezbrižno vreme. Zaluđeno sam kao klinka gledala kako tata izvodi trikove. Mislim da me je to jasno usmerilo ka umetničkoj strani. Divno je kada možeš nekoga da usrećiš - kada izvedeš trik i on se prosto obraduje kao dete - to je dar.

* Kakve uloge priželjujete?

- Samo da bude ovako kako je sada. Sve se otvara samo od sebe. Dobijam prilike da se pokažem. Želim da nastavim da radim lepe projekte sa dobrim rediteljima i kolegama.



PROČITAJTE JOŠ - Magija devojačke ruke



* Planirate li i inostranu karijeru?

- Igrala sam već u jednom američkom filmu glavnu ulogu. Sada se montira, a pošto je naučna fantastika u pitanju, to je dug proces, pa se premijera očekuje sledećeg septembra u Los Anđelesu. Direktan partner mi je bio Marko Ilso (serijal "Vikinzi") - igram njegovu najbolju drugaricu. Jednu od uloga tumači i Džejms Kozmo. Divno je raditi sa ovakvim ljudima.





* Kako je došlo do te saradnje?

- Sasvim slučajno. Koprodukcija je kod nas urađena jer se snimalo u Hrvatskoj na pet ostrva, zbog toga su me i pozvali. Jedna kanadska glumica je bila u opciji, a odlučili su se za mene i opravdala sam poverenje.

* U SAD je aktivan pokret Me too, koji govori o tome da u svetu filmske industrije postoji seksualno uznemiravanje i zlostavljanje. Da li ste se vi nekada suočili sa tim?

- Meni se to nikada nije desilo. Svakako, to jeste strašno, i ne podržavam to, ja ne znam šta bih uradila, kako bih reagovala da se to meni desi. Ne želim ni da zamišljam. Ipak, nisam čula da kod nas postoje primeri ucenjivanja, zlostavljanja i nasilja.





* Igrate i u pozorištu.

- Igram u Beogradskom dramskom pozorištu dve predstave "Kada su cvetale tikve" i "Utopljena duša". U Ustanovi kulture "Vuk Karadžić" igram u delu "Improvizacije" sa celom svojom klasom. Žao mi je što ne stižem da radim neke nove projekte.

* Po čemu ćete pamtiti proteklu godinu?

- Od decembra prošle godine počela sam da snimam jedan serijal, pa drugi, te se nekako u tom pravcu sve odvijalo. Pamtiću je po tome da je sve bilo onako kako treba, a saznala sam i da ću postati tetka. Sve se nekako zaokružilo.

* Kako dočekujete praznike?

- Nemam ništa određeno, šta se desi u toku dana desi se. Ali najviše volim 1. januar i "Ulicu otvorenog srca", tome se uvek radujem, kao dete.

PRISTUP JE NAJVAŽNIJI

* DA li je za glumca najvažniji talenat ili je sreća presudna?

- Nezahvalno je o tome govoriti. Svakako da bi upisao Akademiju moraš imati talenat, pa će te posle profesor usmeravati. Mislim da tako sve počinje. Ipak, najvažnije je kakav pristup imaš. Zvučaće kao kliše, ali ja sam zaista verovala u sve ovo i "ne" kao odgovor nije bio opcija. I evo gde me je taj stav doveo.