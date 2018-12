Beta | 26. decembar 2018. 22:32 | Komentara: 0

Božićna klasična pesma Maraje Keri od pre 24 godine je toliko popularna da je za Badnje veče postigla novi dnevni rekord za striming na platformi Spotifaj.

Numera "All I want for Christmas is You" objavljena 1994. godine odsvirana je 10,8 miliona puta u ponedeljak na Spotifaju, prenosi firma Čart Dejta (Chart Data).

Pesma je potukla rekord repera Eks-Eks-Eks Tentasiona (XXXTentacion) čija numera "SAD" je preko striminga odslušana 10,4 miliona puta dan posle njegove smrti u junu.

Keri je u komentaru preko Instagrama juče nazvala ovaj novi rekord "fantastičnim božićnim poklonom".

Svake božićne i novogodišnje sezone "All I want for Christmas is You" počne da se penje na tabeli Bilborda i popularnost joj se vraća. Ove godine pesma je dostigla novi vrhunac kada je stigla na šesto mesto na Bilbordovoj tabeli "Hot 100" pesama.