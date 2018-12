26. decembar 2018. 00:09 | Komentara: 0



Ove večeri jedna od najpopularnijih muzičkih zvezda na ovim prostorima Jelena Karleuša gostuje u autorskoj emisiji Ognjena Amidžića, "Amidži šou" a ovo je prvi put da je Karleuša gost na televiziji Pink posle više od pet godina.





Ona je ovom prilikom objasnila i kakav je sukob izbio između nje i poznatih repera Džale Brata i Bube Korelija, te je Bubi uputila niz provokacija.

Oni su doživeli veliki uspeh, da se njihovo ime spominje uz moje. Mislim Jala i Buba, je l' se tebi čine da su oni članovi "Isisa". Interesantni su, čim se priča o njima. Moje ime povezuju sa njima zato što je onaj jedan, onaj deblji mene izvređao. Mislim da on masturbira na mene od svoje 15. godine, to je frustracija iz detinjstva, pa kada ne možeš to da iskontrolišeš kreneš da napadaš predmet svoje frustracij. I ti se ložiš na mene. Ne mislim o njima ništa loše, ali mislim da je taj Buba tog dana previše gledao moje slike - rekla je Karleuša.

Nema sumnje da joj Buba neće ostati dužan, a kako će se ovaj estradni rat dalje odvijati ostaje da vidimo.

