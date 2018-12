Dejan Ćirić | 17. decembar 2018. 20:00 | Komentara: 0

MIRZA Selimović je neko ko zavređuje pažnju, jer pažnju skreće, pre svega, odličnim glasom, kvalitetnim pesmama, pristojnošću, prirodnošću, doslednošću i karijerom čiji su temelji kvalitet i trajanje, a ne trenutna senzacija sa rokom trajanja od nekoliko meseci.



Dovoljno vremena je prošlo od kada je pobedio u „Zvezdama Granda“ da bi se njegov put iskristalisao, a on pokazao i dokazao da je na pravom putu, sledeći dobre primere, dozvolivši publici da ga upozna onakvog kakav jeste, nadograđujući, iz godine u godinu, svoj talenat, emocije, život i pesme.



Njegova mladost polako dobija obrise iskustva, a muzička scena zrelog pevača koji će tek pokazati sve što ume. Nije čest gost televizijskih emisija i novinskih duplerica, pa je ovaj intervju, za Novosti online, utoliko značajniji, jer nam, pored predstavljanja nove pesme, omogućava da ovog mladog čoveka još bolje upoznamo.

* Pesmom „Nemam kome“ dajete lep epilog 2018. godini. Po čemu se ova pesma razlikuje od vaših prethodnih i čime vas je osvojila?

Pesma „Nemam kome” mi je ponuđena pre punih pet godina, posle uzbudljivog takmičenja i pobede u “Zvezdama Granda”. Tada mi se dopala, ali sam tek sada osetio da je pravi momenat da je snimim, jer se, s godinama, neke nove emocije dožive i probude. Svako od nas je nekada patio i bezuspešno pokušavao da zameni voljenu osobu nekom drugom. Upravo o tome govori ova emotivna balada.

* Ostajete dosledni kvalitetnim, raskošnim pesmama, u pogledu aranžmana i interpretacije, kao i vrhunskoj produkciji spotova. Čini se da ne pristajete na kompromise po pitanju svoje karijere. Koliko je to teži put?

Volim muziku i od kada znam za sebe posvećen sam joj svim svojim bićem. Mislim da se čovek sa tim rodi. Danas, svaku pesmu biram po osećaju, trudim se da okupim najbolji tim ljudi, od tekstopisaca, preko aranžera, do režisera. Svaka pesma je novi veliki projekat u kome učestvuje puno ljudi i neophodno je da se zamisao i energije poklope. Dešava se da po nekoliko puta vraćamo projekat, menjamo aranžman, dodajemo nešto, da bi na kraju sve ispalo kako sam zamislio. Potrebno je mnogo truda i ulaganja, ali najvažnije je da volite to što radite. Živim za ovaj poziv i nadam se da će publika prepoznati moje iskrene emocije.

* Ne podilazite ukusu publike i aktuelnim muzičkim trendovima. Koliko je važno ostati svoj, a da li time, možda, nešto gubite?

Važno je biti i ostati svoj, dosledan svojim uverenjima i ciljevima. Trendovi nastaju i menjaju se, ali mislim da je pevanje nešto što nikada neće izaći iz mode. Ljudi se zasite određenih “trend” pesama i vrate se onim starim, dobrim, “evergreen” stvarima. Voleo bih da moje pesme ostanu i za neka buduća vremena, jer su ljubav i emocije nešto što je neprolazno.

* Jeste li nekada osećali da, zaista, nemate kome i šta vam je donelo takvo iskustvo?

U životu se dese razne lepe i manje lepe stvari i ponekad imamo utisak da smo potpuno sami i da ništa ne može da nam pomogne. Tako sam se i ja osećao nekoliko puta, iako sada, kad se osvrnem na te događaje, vidim da sam uvek imao podršku porodice, prijatelja, voljene osobe, moje drage publike. To je ono najvažnije, što mi daje snagu i podstiče da ustanem i prevaziđem sve probleme. Mislim da je u ovom poslu veoma važno imati čvrste i dobre odnose sa bliskim ljudima, jer samo tako ništa ne može da vas poljulja. Oni su tu da saslušaju, savetuju, da se raduju i tuguju sa mnom. Srećan sam što je tako.

* Šta je presudilo da krenete ovim putem, da na njemu istrajete i izborite se za pop muziku koja je danas, na žalost, u senci nekih drugačijih žanrova?

Moj početak i odluka da se prijavim na takmičenje su veoma zanimljivi i neobični. Jednom prilikom sam se pojavio kao gost na nastupu jedne svoje koleginice. Tada još niko nije znao za mene, ali je ta mlada devojka prepoznala nešto u meni i predložila mi da se prijavim na “Zvezde Granda”, ubeđujući me da ću pobediti. I danas smo dobri prijatelji i neizmerno sam joj zahvalan na podršci. Iako se repertoar i način nastupanja većine kandidata razlikovao od onoga što sam ja zamislio da ću raditi, odlučio sam da pokušam. Znao sam da nemam šta da izgubim i samo sam želeo da približim ovu vrstu muzike ljudima koji je, možda, nisu ni slušali. Uspeo sam u tome, što su pokazale i sjajne reakcije žirija i publike. Čelnici “Granda” me podržavaju, shvatili su da je ovo moj put i ne protive se tome. Uspeli smo da napravimo nešto kvalitetno, što se dopalo publici i to je i njima i meni važno. Za mnoge stvari su mi “odrešene ruke”, pa tako sada sam biram nove pesme, aranžere i druge saradnike.

* Sa ove vremenske distance, šta je najviše doprinelo pobedi i daljem, uspešnom razvoju vaše karijere, a koji koraci su, na početku, bili najteži?

Najvažnije mi je bilo da se dobro pripremim, odaberem pesme kojima ću se najbolje predstaviti, izađem na binu i pustim glas. Svaki put sam imao tremu, ali čim melodija počne, trema prelazi u nešto drugo, neki ludački adrenalin koji me je terao da budem još bolji. Jednom prilikom su mi se binski monitori ugasili, što znači da uopšte nisam mogao da čujem sebe. To se desilo tokom izvođenja pesme “Lejla”, ali niko ništa nije primetio, ni na mom licu, ni u mom pevanju, što je veoma važno u ovoj profesiji. Da pod pritiskom budete pribrani i shvatite da ste tu da date najbolji deo sebe.

* Koliko je teško, posebno danas, u vremenu hiperprodukcije, kada pevaju i oni koji to ne znaju, da se mlad i talentovan pevač izbori za svoje mesto na sceni?

Potrebno je da se mnoge kockice slože. Pored talenta i ljubavi prema muzici, upornost i sreća su važan faktor. U mom slučaju, neke bitne stvari su se desile u pravom momentu. Posle takmičenja i pobede, iskreno, nisam znao šta me je snašlo, bio sam srećan, uzbuđen i pomalo izgubljen, ali sam uz drage ljude i dobre kolege pronašao svoj put. Energije su se poklopile i tako je sve počelo. Takmičenje u muzičkom šou programu može da donese trenutnu popularnost i prepoznatljivost, ali mnogo je važnije ono što radite posle toga. Pravo takmičenje tek tada počinje.

* Vrata šou biznisa i estrade su vam se širom otvorila. Šta vas je oduševilo, a šta razočaralo?

Pobeda i ulazak na estradu su mi mnogo toga doneli, pre svega mogućnost da radim ono što volim, a pored toga i materijalnu sigurnost, bez koje nema ulaganja u nove projekte, što znaju svi koji se bave muzikom. Mnogo radim, često se premorim, ali ne žalim se, jer sam ovo hteo. Još jedna lepa stvar su poznanstva sa divnim ljudima, saradnicima i kolegama. Druga strana medalje nije tako blistava, estrada je velika džungla u kojoj bi svako hteo deo kolača. Zato su mnogi ljudi spremni na svašta. U početku vam se “udvaraju”, a onda zabodu nož u leđa. Osetio sam to na svojoj koži, iako, zaista, nikada ni kod koga, nisam hteo da izazovem takve emocije. Ljudi su sujetni i teško se nose sa nečijim uspehom. Čast izuzecima. Mislim da, ako je čovek vaspitan i pravilno odgojen, ako su mu od malih nogu usađene prave vrednosti, nema mesta takvim pobudama. Vodim se izrekom -“nikada nemoj da radiš drugome ono što ne bi voleo da drugi radi tebi” i to je cela filozofija.

* Čini se da ste veoma emotivan ali i vrlo stabilan čovek i da vas promena života nije polakomila, ni na koji način. Šta vas “drži na zemlji”?

Ljudi kažu da se nisam promenio i da sam zadržao isti dečački duh koji sam imao i ranije. Nezahvalno je da pričam o sebi, ali drago mi je kad tako nešto čujem. Voleo bih da se to nikada ne promeni, jer bih onda izgubio sebe. Najvažnije mi je što pored sebe imam osobu koja to neguje u meni, dozvoljava mi da budem sve što osećam, nikada nigde ne moram da glumim. Sa ljudima imam vrlo lep odnos, sa svima porazgovaram, uputim osmeh, lepu reč. To su tako male stvari, a, zapravo, velike. Veoma sam emotivan i to se oseća u mojim pesmama. U sve što radim unesem dušu, nema lažnih emocija. Ponekad se trudim da neke stvari sakrijem, ali ljudi koji me poznaju odmah vide da li sam dobro ili ne.

* Vaši intervjui su prilično retki. Šta čini vaš život nezavisno od muzike?

Kada nisam pred kamerama, moram priznati da sam mnogo opušteniji, mada volim scenu i sve što ona sa sobom nosi. Slobodno vreme posvećujem prijateljima i porodici, uživamo uz dobru hranu i piće, a obično se i zasvira, jer imam nekoliko gitara u kući. Volim putovanja, pa koristim priliku, kad god mogu, da obiđem neko lepo mesto. Mislim da čoveka ništa ne oplemeni kao upoznavanje novih ljudi, jezika i kultura.

* Ljubav je okosnica svih vaših pesama. Koliko je u privatnom životu srećnija nego u baladama koje pevate?

Ne bih da ureknem, ali moram reći da u ljubavi imam sreće. Nekoliko godina sam u vezi sa jednom divnom Lelom, u koju sam se zaljubio na prvi pogled. Ona je sa mnom od samih početaka, kada sam starim golfom “dvojkom”, dolazio u Novi Sad da je vidim. Mogu reći da je ona većim delom zaslužna za sve što sam postigao. Ljubav i lepota su veliki pokretači, a kada, pored toga, u osobi nađete i mnoge druge kvalitete, onda ste zaista srećni.

* Kako ćete provesti predstojeće praznike i koja je najveća novogodišnja želja?